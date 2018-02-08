Opera, Firefox'tan 2 Kat Daha Hızlı Olan Sürümünü Yayınladı!

Tarayıcı savaşları son sürat devam ediyor. Mozilla, Firefox’un 57. sürümü olan Quantum ile fitilini ateşlediği yeni karşılaşmada Opera 51. sürümüyle yanıt verdi. Opera artık Firefox’dan %38 daha hızlı çalışıyor.

Opera, 51. sürümüyle tarayıcı savaşlarında açılan yeni cephede varlığından söz ettirmeye başladı. Geliştiricileri Windows 10 ile çalışan bir HP Spectre bilgisayarında yapılan testlerdeki üstünlüğü kanıtladılar. Firefox’a kıyasla %38 daha hızlı olan Opera 51, oldukça iddialı görünüyor.

Üstelik bu yeni sürüm, kişisel bilgisayarlarımızı olası bir kripto para korsanlığına karşı koruyor. Bu koruma, kötü niyetli bilgisayar korsanlarının sistemlerimizdeki işlemcileri kullanarak madencilik yapmalarını engelliyor.

Kullanıcılar gezindikleri sayfanın sonlarına doğru geldiklerinde, sekmenin başlığına bir defa tıklayabiliyor. Aynı zamanda yeni sürüm dokunmatik ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarlardaki fare ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Kullanıcıların Ayarlar sekmesine giderek “Tarayıcı ayarlarını sıfırla” seçeneği ile kolayca temizlik yapmaları da sağlanıyor. Bu seçeneğe tıklanınca yer imleri, internet geçmişi ve kaydedilmiş veriler hariç tüm gereksiz bilgiler ve çerezler temizleniyor.

Daha önceki sürümlerine ve mevcut rakip tarayıcılara göre önemli istikrar geliştirmeleri alan Opera 51, kullanıcıların video izlerken oynatıcıyı ayrı bir pencerede açmalarına olanak tanıyor.

Bunlar dışında çeşitli görsel değişimlerle, tarayıcı tecrübesini eski sürümlerine göre epey etkili bir düzeye taşıyan Opera’nın blog yazısına şuradan ulaşabilir, güncel sürümleri de buraya tıklayarak indirebilirsiniz.