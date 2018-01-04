Opera, Kripto Para Korsanlığına Karşı Koruma Sunmaya Başladı

Popüler internet tarayıcısı Opera, bilişim çağının en büyük buluşunu, insanların bilgisayarlarını kullanarak işleten bilgisayar korsanlarına karşı ilk önlemi aldı. Artık bilgisayarınızın işlemci gücü korsanlar tarafından kullanılamayacak.

Dünyanın en popüler tarayıcılarından birisi olan Opera, kullanıcı dostu yeniliklerini sunmaya devam ediyor. Opera, Chrome ve Firefox karşısında bir alternatif haline gelmesine rağmen kullanıcı güvenliği konusunda hiç de boş işlere imza atmayan sağlam bir ekibe sahip.

Bugün 50. sürümünü kullanıcılarına sunan Opera, tasarım ve hız geliştirmeleri açısından önemli bir yeniliğe sahip olmasa da çoğu kişinin fark edemeyeceği, perde arkasında bir avantaj sunuyor. Bu avantaj, kripto para üretimi için bilgisayarınızın işlemcisini kullanmak isteyen korsanların, tarayıcı üzerinden sisteme erişmelerini engelliyor.

İnternet tarayıcıları ve Javascript, kripto para madenciliği için kullanıcıların bilgisayarlarına gizli komut dosyalarının gönderilmesini sağlayan açıklara sahiptir. Bu açıklardan faydalanan bilgisayar korsanları, tarayıcınız ve bilgisayarınız açık olduğu süre boyunca, sisteminizi bilgi işlem gücünü kripto para madenciliği için kullanabilir.

Normal şartlarda, bireysel madencilik için bir bilgisayarın gücü yeterli değilken, korsanların bu açıkları kullanmaları sayesinde yüzlerce hatta binlerce bilgisayar tek bir kişi için çalışabiliyor. Hal böyle olunca kripto para madenciliğini etik olmayan şekillerde gerçekleştirmiş oluyorlar.

Opera bu sistemin kişisel bilgisayarda çalışmasını engelliyor, ancak benzer önlemlerin Chrome ve Firefox gibi tarayıcılarda da olmadığını söyleyemeyiz. Ancak önemli bir farkla bu önlemler diğer tarayıcılarda var. İsteğinize bağlı eklentiler ve tarayıcıyı üreten şirketten bağımsız yazılımcıların ürettiği uzantılar sayesinde oluyor. Opera bu konuda bir sıfır öne geçerek, kendi ürettiği sistemi tarayıcısına gömülü bir şekilde sunuyor.

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