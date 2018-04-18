Opera VPN mobil uygulaması bu ay sonu kapanacak. Opera VPN'in yerine kullanabileceğiniz mobil kullanıcılar için 2 ücretsiz VPN hizmeti paylaştık.

Opera’nın mobil platformlar için sunduğu ve ülkemiz dahil dünya genelinde milyonlarca insanın ilgisiyle karşılanan Opera VPN bu ayın sonunda kapanacağını duyurdu. iOS ve Android platformlarında bulunan VPN hizmeti, yaklaşık 2 hafta sonra 30 Nisan’da kepenkleri indirecek.

Opera VPN’in ticari sürümü olan Opera Gold üyelerinin açıkta kalmaması için bir yıllık SurfEasy Ultra VPN abonelik hizmeti dağıtacak şirket, Opera Gold kullanıcılarının bu VPN hizmetini rahatlıkla kullanabileceklerini duyurdu. SurfEasy Ultra’nın 28 bölgeye sahip olduğunu belirten Opera, beş cihaza kadar da eş zamanlı kullanım olanağı sunulduğunu belirtti.

Müşterilere ücretsiz olarak dağıtılan Opera VPN’in kaldırılmasıyla insanların yeni uygulamalar bulması gerekecek. Ücretli olarak ExpressVPN, IPVanish gibi hizmetler bulunurken, mobil uygulamalar için ücretsiz VPN bulmak zor olabiliyor. Sizlere, Opera VPN’in ardından kullanabileceğiniz iki ücretsiz VPN uygulaması önereceğim:

TunnelBear

VPN konusunda acemi olan kişiler TunnelBear ile VPN hizmeti alabilirler. Basit arayüzü sayesinde kullanıcıların ilgisini çekse de, TunnelBear’ın bir kötü yanı var. Uygulama, aylık yalnızca 500 MB’lık hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Eğer VPN’i fazla kullanmıyorsanız TunnelBear’ı tercih edebilirsiniz.

Windscribe

Aylık 10GB gibi fazlasıyla yeterli veri hizmeti sunan Windscribe, bu hizmet dışında yerleşik bir reklam engelleyici ve güvenlik duvarı gibi bazı hoş ekstra özellikler sunuyor.

Bilgisayar üzerinde VPN hizmetlerine ücretsiz olarak erişebilsek de, mobil uygulamalarda ücretsiz VPN hizmeti bulmak çok zor olabiliyor. Eğer sizin de mobil üzerinde sorunsuzca kullandığınız VPN hizmetleri varsa, bizlere yorumlarda iletebilirsiniz.