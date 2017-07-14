Operatörlerden 15 Temmuz'a Özel Hediye Paketler Geliyor!

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hediye tarifeler geliyor.

Geçen sene 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin önlenmesinin 1. senesine özel olarak Türkiye’nin üç büyük operatörü harekete geçti. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri, 15 Temmuz’da ek tarife paketleri ile müşterilerinin yüzünü güldürecek.

Faturalı veya faturasız gözetmeksizin eklenecek tarifeler, 15 Temmuz günü aile ve dostlarınızı aramanız için tüm müşterilere hediye ediliyor.

Türk Telekom

Türk Telekom, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırladığı pakette şebeke içinde sınırsız, şebeke dışında ise yurt içi her yöne 120 dakika konuşma hediye ediyor.

Turkcell

Turkcell, faturalı veya faturasız gözetmeksizin her kullanıcısına 500 dakika, 1000 SMS ve 1 GB internet veriyor.

Vodafone

Vodafone, 15 Temmuz sabah 09:00 ile 16 Temmuz 09:00 saatleri arasında 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB internet veriyor.

Üç operatöre baktığımızda Türk Telekom'un biraz daha cimri davrandığını görüyoruz, ancak üç operatörün de kullanıcılarını düşünerek yayınladığı bu paketler son derece hoş olmuş.