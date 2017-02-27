Oppo'dan 5X Optik Zoom Yapabilen Kamera Teknolojisi!

Oppo, Mobil Dünya Kongresi’nde lansmanını yaptığı bir telefon yerine kamera teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtımların ardı arkası kesilmezken Oppo tarafından yapılan lansman ile yeni bir telefon yerine kamera teknolojisi duyuruldu. Oppo tarafından geliştirilen ve ilerleyen yıllarda akıllı telefonlarda kullanılabilecek özel bir çift kamera sistemi ile 5x optik zoom yapılabilecek.

Yukarıda görebileceğiniz gibi bir periskop sistemi ile dizilen lensler önce normal şekilde dikey, ardından içerisindeki üçgen prizma şeklindeki lens ile yatay düzeydeki telefoto lense gönderilerek fotoğraf verisi alınıyor. Böylece dar alanda 5x optik zoom yapabilme kabiliyeti kazanan telefonlar, ekstra kamera çıkıntısına gerek kalmadan harika zoom yapabilecekler.

Yukarıda zoom teknolojisinin başarısını gösteren iki ayrı görsel ile görebileceğiniz teknoloji için “Çift kamera sistemi” dediğimizde aklınıza iki adet ayrı kamera gelmemeli. Çift kamera genişliğinde bir alanda ve 5.7mm inceliğindeki bölgede iki ayrı kameranın birleşimi sonucu tek kameraya bu zoom özelliğini kazandıracağını belirtelim.

Büyük ihtimalle IFA 2017’de tanıtılacak yeni telefonlarından birinde bu teknolojiyi kullanacak olan Oppo, aynı zamanda isteyen telefon üreticilerine de bu teknolojiyi sağlayacak. Bakalım 5x optik yakınlaştırma özellikli ilk telefonu ne zaman göreceğiz.