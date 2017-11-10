Ordu'da Bir Genç 'Mavi Balina' Yüzünden İntihar Etti!

Ordu'da Mavi Balina oyununu tamamlayan bir genç, iddia edilene göre oyunun verdiği talimat gereğince intihar ederek hayatına son verdi.

İnternet dünyasının en kötü şöhretli oyunlarından biri olan Mavi Balina, bu kez de Ordu’nun Altınordu ilçesinde henüz 17 yaşında olan İbrahim Can Duman’ın hayatına son vermesine neden oldu.

Ordu Devlet Hastanesinde’sinde çalışmakta olan anne Duman, eve geldiğinde oğlunu kendisini doğal gaz borusuna asmış olarak buldu. Derhal olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İbrahim Can Duman’ın cansız bedeni Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İddia edilene göre İbrahim Can Duman’ı intihar etmeye iten sebep son dönemde ülkemizdeki 142 genç ve çocuk intihar vakası ile bağlantılı olduğu söylenen Mavi Balina oyunu.

2013 yılında ortaya çıkan Mavi Balina oyunu, ilk kez 2015 yılında bir intihar vakası ile gündeme gelmiş ve o günden bu yana dünya çapında pek çok gencin intihar etmesine ya da intihara kalkışmasına neden olmuştur.