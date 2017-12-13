Yeni Kamera Güncellemesi Nokia 9 Özelliklerini Sızdırdırdı

Nokia 5'in Oreo Beta programında gelen bir kamera uygulaması güncellemesi, Nokia 9'un özelliklerini sızdırmış olabilir!

Nokia 5'e sonunda ilk Android Oreo Beta programına üye olanlara, ilk Oreo güncellemesi geldi. Güncellemeyle birlikte, telefonun kendisine özel uygulamalara belirli güncellemeler de gelmiş oldu. Kamera uygulamasına gelen bir güncelleme ile birlikte ise, Nokia 9'un bazı şaşırtıcı özellikleri gelmiş olabilir.

Buna dair en önemli kanıt ise yeni kamera uygulaması güncellemesiyle birlikte gelen telefoto(teleobjektif) özelliği ve geniş açı çekim özelliği. İki özellikte Nokia 5'te donanımsal olarak bulunmuyor. Ancak çıkmasına oldukça az kalan Nokia 9'da bu özelliklerin olabileceği düşünülüyor. Bu özellikler Nokia 9'a gelirse, akıllı telefon piyasasında bu iki özelliğin bir arada bulunduğu ilk akıllı telefon ünvanını da alabilir.

Yeni uygulama güncellemesinde 2x'e kadar teleobjektif yakınlaştırma ve geniş açı çekim yapma özellikleri dışında, 100-2000 arası manuel ISO ayarı yapabilme ve 1/5 sn'den 1 sn'yeye kadar enstantene hızı ayarını manuel olarak yapma özellikleri de gelmiş durumda. Bu özellikler yakın bir zamanda Nokia 8'e de gelecek. Ancak bakalım Nokia 9 nasıl özelliklerle ortaya çıkacak? Siz ne düşünüyorsunuz?