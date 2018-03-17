Orta Segmentte İşler Kızışıyor: Honor View 10 vs. Moto X4

2018'in en çok merak edilen orta segment telefonlarından Moto X4 ve Honor View 10'u kıyasladık. Hangisini tercih etmelisiniz?

Orta fiyatlı telefon segmentinde en güçlü birkaç cihazdan ikisi olan Motorola Moto X4 ile Honor View 10'u kıyasladık. Bir tarafta Lenovo'nun sahibi olduğu yılların Motorola'sı, bir tarafta da Huawei'in bir diğer markası olan Honor. Yakın fiyatlı ve benzer özellikler taşıyan bu iki telefon, yeni bir telefon almak isteyip ona bir servet ödemek istemeyenler için doğru birer tercih olabilir.

Moto X4'ün Güçlü Tarafları

Moto X4'ün göze çarpan en önemli özelliği: tasarımı. Arka paneli tamamen cam olan telefon, alüminyum bir kasayla karşımıza çıkıyor. Kıvrımlı cam tasarımıyla çok daha yüksek fiyatlı telefonları hatırlatan Moto X4, her ne kadar kaygan ve kırılgan bir tasarıma sahip olsa da bu konuda View 10'un bir adım önüne geçiyor.

Tabii Moto X4'ün tek iddialı olduğu kısmı tasarımı değil. Beraberinde birçok yeni teknolojiyi getiren Moto X4; USB-C, hızlı şarj, 'kulaklık girişi' ve IP68 sertifikası gibi özellikleriyle 2018'in telefon trendini yakalıyor. Motorola'nın birkaç özelleştirilmiş uygulaması dışında tamamen saf Android işletim sistemiyle gelen telefon, akıcılık anlamında da tam puan alıyor.

Ayrıca Android One versiyonu da bulunan Moto X4, en yeni Android güncellemelerini hızlı bir şekilde alıyor. Hatta Android One versiyonu, Android 8.0 Oreo'yu aldı bile. Normal sürüm için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Google'ın 'Project Fi' adlı teknolojisiyle uyumlu olan birkaç telefondan biri olan Moto X4, şebeke yaygınlığı bakımından View 10'un önüne geçiyor. (Çinli telefonlarda bazı frekanslar eksik olabiliyor, o yüzden bunu belirtme ihtiyacı duyduk.)

Honor View 10'un Güçlü Tarafları

Ülkemize de resmi olarak giriş yaptığını duyuran Honor, Huawei'e göre daha uygun fiyatlı cihazlarıyla karşımıza çıkıyor. Honor View 10, Moto X4 kadar çekici bir tasarıma sahip olmasa da, ondan çok daha sağlam olduğu kesin. Yekpare alüminyum kasaya sahip telefon, Moto X4'ten daha ince bir yapıda olmasına rağmen çok daha büyük boyutlu bir bataryayla geliyor. 3750 mAh'lik bataryayla gelen View 10'un, Moto X4'ün 3000 mAh'lik bataryasına göre çok daha uzun bir kullanım sunacağı ortada.

Moto X4'teki orta segment Snapdragon 630 işlemcinin aksine, Huawei'in amiral gemisi işlemcisi Kirin 970 ile gelen View 10, performans anlamında rakibinden çok daha iyi özellikler sunuyor. Huawei Mate 10 Pro'da kullanılan bu işlemci, yapay zeka desteğiyle öne çıkıyor. Bunun dışında son zamanlarda görmeye oldukça alıştığımız 18:9 ekran oranıyla gelen View 10, ekran özellikleri bakımından da Moto X4'ün önüne geçiyor. Her iki telefon da başarılı kameralara sahip, ancak View 10'un daha akıllı çift kamera modülü ve yapay zeka desteğiyle bir adım öne çıktığını görüyoruz.

Hangisini Almalısınız?

Öncelikle belirtelim; her iki telefon da henüz ülkemizde satışa çıkmış değil, ancak yakın bir zamanda gelmesi muhtemel. Kağıt üstünde View 10 birçok açıdan Moto X4'ten daha güçlü gibi görünse de, kişisel tercihlere göre uygun olanı seçmenizde fayda var. Daha güçlü bir işlemci, daha iyi bir kamera ve daha iyi bir batarya ile rakibini ciddi derecede geride bırakan View 10'un tercih edilmemesi için tek bir sebep olabilir: EMUI. Huawei'in bu özelleştirilmiş arayüzünü sevenler çok olsa da, sevmeyenler de azımsanmayacak derecede. Saf Android, hatta Android One deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların tercih etmesi gereken telefonlardan biri olan Moto X4, biraz daha uygun fiyatıyla tercih sebebi olabilir.

Ülkemizdeki fiyatı henüz belli olmayan bu iki telefonu, ABD fiyatları üzerinden kıyasladığımızda 99 dolarlık bir fark ortaya çıkıyor. Honor View 10, 499 dolarlık fiyatıyla gayet başarılı bir performans oranı sunarken; Moto X4 ise 400 dolarlık fiyatıyla saf Android deneyimini gayet iyi özelliklerle beraber sunuyor. Bizim için bir şey ifade etmese de, Google Fi uyumlu olması Moto X4'ün bir diğer artısı olabilir, tabii sadece ABD'deki kullanıcılar için.

2018'in birbirine yakın iki telefonunu kıyasladık. Honor'un, ülkemize giriş yapmasıyla beraber View 10'u yakın bir zaman içinde satışa sunması olası. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Honor View 10'u mu tercih ederdiniz, yoksa Moto X4'ü mü?