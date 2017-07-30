Game of Thrones dizisinin son zamanlarda ortalarda görünmeyen 10 karakteri çılgın bir şekilde bu sezon veya önümüzdeki sezon geri gelebilir.

Konu Game of Thrones olunca karakterlerin bizi şaşırtmaması mümkün değil gibi. Karakter sayısının fazla olmasından kaynaklı olarak da bazı yan karakterlerin isimlerini hatta bazen varlıklarını bile unutabiliyoruz. Ayrıca bu dizide herkes beklenmedik şekilde geri gelebilir yada hiç beklenmedik şekilde ölebilir.

İşte 7 yada 8’inci sezonda geri gelmesi beklenen 10 unutulmuş karakter,

Unutmayın ki aşağıdaki içerik ağır Spoiler içerir. Yani eğer diziyi izlemediyseniz izledikten sonra geri dönme koşulu ile bu haberi terk etmek sizin için en iyisi olabilir. Sonra bize uyarmadı demeyin, kızmayın.

1. Gendry

Kral Robert Baratheon'un kalan tek oğlu olan Gendry, hayatta kalan tek Baratheon'tır. Bu durumun kesinlikle bir hayli önem taşıyan bir durum olmasından dolayı, onu bir daha görmememiz çok beklenmedik ve garip olur.

2. Salladhor Saan

Bu adamı hatırlamıyor musunuz? Bu adam Davos’un bir korsan arkadaşı. Aslında 30 gemilik bir filoyu komuta eden bir korsandır. Belki de korsanların efendisi. Salladhor, Blackwater Savaşı'na yardım etmek için Stannis Baratheon (Davos sayesinde) tarafından işe alındı, ancak Stannis savaşı kaybettikten sonra davayı terk etti.

3. Illyrio Mopatis

Illyrio, Pentos'ta House Targaryen'i destekleyen bir Magister. Birinci sezonda, Daenerys Targaryen ve Hal Drogo'nun evliliğini kurdu. Varys'ın Dany ve Viserys'le ilgili olan bilgileri yayınladı. Bu bilgiler, Demir Taht'a yönelik iddiasını destekliyor. Beşinci sezonda, görünmese de, King's Landing'ten kaçtıktan sonra Varys ve Tyrion'un Pentos'taki evinde kalmalarını sağladı.

4. Robin Arryn

Robin, aptal bir çocuk ama Vale Lordu olarak çok güçlü. Geçilemeyen kale ve güçlü Vale Şövalyeleri nedeniyle House Arryn’a faydalı bir müttefik. Robin şu anda bu gücü Littlefinger'a saklıyor. Ancak Sansa Stark'ın annesinin nasıl öldüğüne dair gerçeği Robin'e anlatması halinde bu durum değişebilir.

5. Kinvara

Yüksek rütbeli Kızıl Rahibe olan Kinvara, son altı sezonda Meereen'de görüldü. Tyrion ve Varys, halkı, Dany'nin koruyucusu olduğuna ikna etmeye yardımcı olmak için onu seçtiler.

6. Jaqen H'harar

Haklısınız dostlar. Çok uzun zaman olmadı. Bu yüzden Arya’ya katil olmayı öğreten Faceless Man - Jaqen H'ghar’ı henüz unutmadık. Bu esrarengiz adam her kimse daha önce Westeros'a gittiği düşünülüyor. Bu nedenle Arya’nın en çok ihtiyacı olduğu anda karşımıza çıkabilir. Nitekim daha önce de aynısı olmuştu.

7. Daario Naharis

Dany’nin kalbini çalmayı başarabilmiş ve bu uğurda çok kan dökmüş yakışıklı bir abimizdir. Dany’nin de ona olan güvenini göz önünde bulundurursak Daario’ya ihtiyaç duyduğu bir zamanda Daario onu yalnız bırakmayacaktır.

8. Syrio Forel

Ve işte Arya’nın dans ustası. Aynı zamanda Braavos'un Birinci Kılıcı olan Forel, Arya’nın ilk kılıç eğitimini de aldığı kişidir. Büyük ihtimalle birinci sezonda Meryn Trant'ın elinde malesef öldü. Ama ölümünün gerçekleştiğini kendi gözlerimizle görmediğimiz için Arya'nın listesindekileri öldürmek için yardımına gelebilir.

9. Ilyn Payne

Kraliyet celladı Ilyn Payne, dizinin başında Joffrey'in emirlerine karşı ihanet nedeniyle Eddard Stark'ı idam etmişti. bu olaydan sonra celladı, ikinci sezonda Blackwater’dan beri hiç görmedik.

Aktör Wilko Johnson'a kanser teşhisi konulduğundan bahsedildi. Mucizevi bir iyileşme yaşadı ve diziye geri dönme konusundaki isteğini dile getirdi. İllyn Payne, kraliçe Cersei için mi geri dönecek yoksa onu başka şekilde mi izleyeceğiz henüz belli değil.

10. Ser Pounce

Kral Tommen’ın şirin kedisidir kendileri. İddia etmiyoruz ancak, neden olmasın?