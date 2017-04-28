iPhone 8 henüz yalnızca söylentilerden ibaretken, telefon için dikey yerleştirilmiş çift kamera görünümünde kılıflar ortaya çıktı.

Cep telefonlarında sızdırdığı bilgilerle ünlenen KK Sneak Leaks, bu sabah Twitter hesabından iPhone 8 hakkında yeni bir bilgi sızdırdı. iPhone 8’ler için üretilen kılıfı gösteren Sneak Leaks, arka tasarımda çift arka kameranın dikey olarak yerleşeceğini gösteriyor.

Üçüncü parti kişiler tarafından tasarlanan kılıf, eğer doğru çıkarsa iPhone 8’lerde dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera bulunacağı anlamına geliyor.

iPhone 7 Plus’da kullanılan yatay hizalamanın aksine, dikey hizalama çok daha fazla derinliği olan fotoğraflar çekmeyi sağlayabiliyor. Kılıftan anladığımız kadarıyla, telefonun arkasına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunmayacak. Bu da, telefonun ön kısmında ekranın altına yer alan bir tasarımın geleceği ihtimalini artırıyor.

Telefonun kenarında yer alan tuş kombinasyonları daha önce gördüğümüz tasarımlarla aynı şekilde olduğu için burada yeni bir değişiklik yer almıyor. iPhone 8’in, iPhone markasının 10. yılı olması şerefine sağlam özelliklerle gelmesi bekleniyor. Ayrıca, telefonun isminin de iPhone 8 yerine çok daha farklı isim seçeneğini tercih edebileceğini belirtmek gerekiyor.

Telefonun çıkacağı tarih yaklaştıkça daha net bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Telefonda kablosuz şarj gibi birçok özellik olacak gibi duruyor.