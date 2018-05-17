Sınava geç kalan öğrencilerin hayatlarında önemli bir kayıp yaşadıklarının farkında olan ÖSYM, yeni uygulaması ile bu sorunun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan ‘15 dakika’ kuralında sınava giren öğrencilerin sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarında bulunmaları zorunlu tutulmuş, bu nedenle pek çok öğrenci sınava alınmamıştı. Söz konusu sistemin yarardan çok zarar getirmesi üzerine ise 15 dakika kuralı uygulamadan kaldırılmıştı.

ÖSYM, sınava girecek öğrencilerin geç kalmamaları için yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyuyor. Buna göre sınava girecekler, ÖSYM tarafından kullanıma sunulan bir mobil uygulamayı telefonlarına yükleyecek ve giriş belgelerinde bulunan QR kodu mobil uygulamaya okutacaklar.

Uygulama, sınava girecek kişilere sınav binalarına en kısa yoldan nasıl ve kaç dakikada gidebileceklerini göstererek sınava geç kalma sorununa etkili bir çözüm sunmuş olacak. İlgili güzergahdaki anlık trafik yoğunluğunu da gösterecek olan uygulamayı sınava girecek 2 milyon öğrencinin dışında sınav görevlileri de kullanabilecek.