Otizmli Küçük Kızın Minecraft’ta Yarattığı Şaheserler!

Otizm, üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime - iletişime zarar veren ve beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olarak tanımlanır. Fakat otizmli insanlarla ilgili internette şöyle bir araştırma yaptığımızda, aralarında inanılmaz derecede yaratıcı ve de zeki olanların da var olduğunu görüyoruz. İşte onlardan bir tanesi, bir Reddit kullanıcısının kız kardeşi.
Kardeşinin vaktinin büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirdiğini fark eden Reddit kullanıcısı, meğer onun Minecraft’ta harikalar yarattığını fark etmiş ve bunları Reddit’te paylaşmış. Aşağıda, yalnızca hayal gücünden faydalanıp hayalindeki dünyayı bilgisayara akseden minik otizmli kızın çalışmalarını göreceksiniz.
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