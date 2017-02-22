Otizmli Küçük Kızın Minecraft’ta Yarattığı Şaheserler!

Abisinin neden uzun süre bilgisayar başında bulunduğunu merak ettiği otizmli küçük kız, meğer o sırada Minecraft’ta büyük bir krallık oluşturuyormuş.

Otizm, üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime - iletişime zarar veren ve beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olarak tanımlanır. Fakat otizmli insanlarla ilgili internette şöyle bir araştırma yaptığımızda, aralarında inanılmaz derecede yaratıcı ve de zeki olanların da var olduğunu görüyoruz. İşte onlardan bir tanesi, bir Reddit kullanıcısının kız kardeşi.

Kardeşinin vaktinin büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirdiğini fark eden Reddit kullanıcısı, meğer onun Minecraft’ta harikalar yarattığını fark etmiş ve bunları Reddit’te paylaşmış. Aşağıda, yalnızca hayal gücünden faydalanıp hayalindeki dünyayı bilgisayara akseden minik otizmli kızın çalışmalarını göreceksiniz.

Krallığının girişi

Krallıktaki altın yol

Krallıktaki 4 köy

Krallık için gerekli olan tarım alanları

Ordusu için hazırladığı ormanlık alan

İşte kalesi

Kalenin giriş kısmı

Devasa yemek salonu

Ok atmak için alıştırma alanı

Kralın yatak odası

Yemek odası

Mutfak

Salon

Kütüphaneler

Gölet