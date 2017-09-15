Google Chrome’un yeni versiyonlarıyla siteleri ilelebet susturabilecek, otomatik çalan videoları engelleyebileceksiniz.

Günümüz web ortamında seyahat ederken karşılaştığımız en rahatsız edici şeylerden biri, siteye girer girmez kendiliğinden çalışmaya başlayan otomatik videoların çıkardığı sesler olsa gerek (tabii bir ton reklam haricinde). Sadece web kullanıcılarının canını sıkmakla kalmayan bu özellik, aynı zamanda güç ve veri kaybına da neden olabiliyor (özellikle mobil kullanıcılar için sıkıntı verici bir durum). Google artık bu sorunla ilgili bir şeyler yapacağını açıkladı. Google Chrome’un web tarayıcısının gelecek versiyonu (Chrome 64), sitelerin otomatik olarak video oynatma imkanlarına sınırlama getirecek.

Firmanın blog yazısında yaptığı açıklamaya göre otomatik çalma özelliği, sesli olmayan videolar ya da kullanıcının ilgi alanında olan videoları kapsamayacak. Kullanıcının ilgi alanını belirleyen faktörler dizisi ise oldukça değişken. Örneğin; kullanıcı siteyi masa üstü tarayıcıdan ziyaret etmeden önce ilgili medyayı sıklıkla görüntülemişse; gezinme esnasında ekrana dokunmuş ya da tıklanmışsa; ya da ilgili site mobil cihazda ana ekrana eklenmişse.

Bununla birlikte mobil kullanıcıların, otomatik oynatma özelliğine karşı getirilen korumaları devre dışı bırakma seçenekleri de var. Android Chrome versiyonunda şu an itibariyle mevcut olan ‘otomatik oynatmayı engelle’ seçeneğini kaldırıyor, ve aynı zamanda mobil cihazlarda ‘Veri Tasarrufu’ modu aktif iken otomatik oynatma engelleme de kaldırılacak.

Firma bu yolla yeni ‘sessiz otomatik oynatma’ özelliğinin daha makul hale getirileceğini söylüyor. Pratikte ise mobil cihaz üzerinde otomatik video oynatma engellemeyle ilgili herhangi bir ayar yaptıysanız, dikkatli olmadığınız takdirde yapılacak olan değişiklikler neticesinde söz konusu videoların daha sık oynatılmalarına neden olabilirsiniz.

Bu noktada bazı yardımlar da söz konusu tabii. Chrome 64’e gelen değişikliklere ek olarak Google, Chrome 63 versiyonunda her bir web sitesine yönelik olarak manuel ayarlama yapabileceğiniz ‘ses kapatma’ özelliğini de getirecek. Bu da demektir ki sevdiğiniz, ama videoları rahatsız edici şekilde otomatik olarak oynatan sitelerin sesini ilelebet kapatabileceksiniz.

Bu değişiklik siz tarayıcıyı kapatsanız bile sürekli olarak devam edecek, ve siteye her dönüşünüzde ses çalma özelliği devre dışı kalmış olacak.