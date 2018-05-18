Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan ve iki yılda bir düzenlenen Paris Auto Show’da kıyım devam ediyor. Ekim ayında başlayacak etkinlikten dev şirket Volkswagen de çekildi. Önceki haftalarda Ford, Opel, Nissan, Volvo, Mazda ve Infiniti de çekildiklerini açıklamışlardı. Peki neden?

Otomotiv sektörü büyük bir başkalaşım geçiriyor. Artık insanlar dev organizasyonlara ev sahipliği yapan büyük fuarları ziyaret etmek istemiyorlar. Fuarlara kamyon yüküyle para harcayarak katılan otomobil üreticileri ise azalan ziyaretçi sayısından dolayı artık bu masraflara katlanmıyorlar.

İki yılda bir Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen, otomotiv dünyasının yıldızlarını bir araya toplayan Paris Auto Show etkinliği artık eski görkeminden yoksun olacak. Bu yıl Ekim ayında başlaması planlanan etkinlik, pek çok dev şirketin geri çekilmesi nedeniyle tehlikeye girdi.





Avrupa ve dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Volkswagen, bundan 3 yıl önce ortaya çıkan emisyon skandalından sonra otomotiv fuarlarından çekilmeye başlamıştı. Firmanın geçtiğimiz yıl zehirli gaz salınımını şempanzeler ve gorilleri üzerinde test ettiği ortaya çıkınca işler iyice karıştı.

Volkswagen için bu fuara katılımın maliyeti 50 milyon euro dolaylarında olacaktı. Böylece firma büyük miktardaki masraflarının birisinden daha kurtulmuş oldu. Ford, Opel, Nissan, Infiniti, Volvo ve Mazda’nın çekilme kararının ardından bomba etkisi yaratan Volkswgen kararı, fuardaki Çinli üreticilerin ön plana çıkmalarını sağlayacak.

Paris Auto Show’a katılmak yerine 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Paris’te çeşitli iletişim etkinlikleri düzenleyeceğini söyleyen Volkswagen, sahibi olduğu Audi markasının da gelecek yıl düzenlenecek olan Detroit’teki fuara katılmayacağını açıkladı.



Otomobil fuarlarındaki katılımcı sayısının düşüş nedenleri arasında, bizim de yakından takip edip yerinde gözlemlediğimiz Barcelona’da düzenlenen MWC (Mobil Dünya Kongresi) ve Las Vegas’ta düzenlenen CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) gibi etkinliklerin artan popülerlikleri bulunuyor.

Bu fuarlarda yükselişe geçen otonom sürüş sistemleri tanıtılıyor, elektrikli otomobiller için yapılan araç içi sistemler ön plana çıkıyor.