OurMine isimli grup yine ses getiren bir siber saldırıyla Barcelona'nın Twitter hesabını ele geçirdi. Attıkları Tweet ile milyonlarca Barcelonalı taraftarı heyecanlandırdılar.

Geçtiğimiz günlerde HBO’nun ve PlayStation’ın sosyal medya hesaplarını ele geçiren OurMine isimli siber korsan grubu, yine uslu durmadı. Barcelona’nın Twitter hesabını ele geçiren grup ‘’Barcelona’ya hoşgeldin Angel Di Maria’’ diye tweet attı.

Tweet’i göre futbol severler yeni bir sansasyonel transfer gerçekleşti diye düşünürken çok geçmeden tweet’in sahte olduğu anlaşıldı.

Twitter hesabını geri alan Barcelona kulübü olayın bir siber saldırı olduğunu ve kısa sürede çözüleceğini bildiren bir tweet attı.