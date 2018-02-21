Overwatch’ın Yeni Kostümlerini Twitch Dağıtacak

Overwatch turnuvalarını izleyen oyuncular, verilen ödülleri biriktirerek yeni kostümleri alabilecek.

Ocak ayında Blizzard’ın FPS temalı Overwatch oyununun turnuvaları başladı ve turnuva temalı özel kostümlerinde içerisinde bulunduğu büyük bir güncelleme yayınlandı. Bu kostümleri oyuncular gerçek para karşılığında satın alabiliyordu. Ancak kısa süre sonra eğer Overwatch oyuncusuysanız ve kostümleri elde etmek istiyorsanız, artık farklı yollarla da elde edebileceksiniz.

Overwatch turnuvalarının yayın haklarını elinde bulunduran Twitch, turnuva maçlarını izleyenlere ödül vermek için Blizzard ile ortaklık kurdu. Twitch üzerinden izlediğiniz maçların sonunda sizlere özel "token"(oyun içi harcanabilir para) verilecek ve bu "token"lar sayesinde normalde 5 dolardan başlayan kostümlere, ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz. Tamamlanan maçları izlediğinizde ödül almıyorsunuz, ancak izlediğiniz her canlı maç için 1 adet token ile ödüllendirileceğinizi belirtelim.

Ayrıca Twitch üzerinden turnuva izlerken final maçlarına özel farklı ödüller de dağıtılacak. Başlangıçta Token ödülleri ABD, İngiltere, Kanada, Arjantin, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, Norveç, Suudi Arabistan ve Güney Kore ülkelerine PC, PS4 ve Xbox One platformlarında kullanılması için verilecek. Henüz ülkemize verilip verilmeyeceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Overwatch turnuvalarının 2. aşaması bugün başladı. Maçları ülkemizden de takip edebilirsiniz. Açıklama yapılmadığı için ödüllerin bizlere de dağıtılıp dağıtılmayacağı merak konusu. Farklı yöntemlerle Token ödüllerini almayı başarırsanız yorumlarda bahsederek diğer oyunculara da yardımcı olabilirsiniz. Peki, siz Overwatch turnuvasında gerçekleştirilecek yeni ödül sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?