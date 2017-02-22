İçinizdeki Gizli Psikopatlığı Buram Buram Hissettiren 9 Oyun

Oyunlar hiç de masum değiller. Oyuncular, suçlu hissedebileceği birçok karar vermek zorunda kalabiliyor. VR ile oynanınca ise bu deneyim neredeyse gerçeğe dönüşüyor. İşte VR ile oynandığında sizi berbat hissettirecek 9 oyun ve 9 bölüm!

VR teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Bu da, herkesin oynadığı oyunları bizzat deneyimlemesini sağlıyor. Oyun oynarken artık gerçek yaşamda verdiğimiz tepkileri veriyor, aynı duyguları yaşıyoruz. İşte oyun oynarken sizi suçlu hissettirecek 9 oyun ve 9 oyun kararı!

1-Assasin’s Creed 3

Oyun, kötü adamları öldürmek üzerine kurulmuş. Bu gerçekten başta kolay, çünkü iyi bir şey yaptığınıza inanıyorsunuz. Peki ya oyunun bir sahnesinde kötü adamlar herkes gibi sıradan kişiler olarak gösterildiğinde? Bir anlamda sizin gibi aldıkları emirleri uyguluyorlarsa?

2-Portal

Portal’da 17. bölümü tamamladıktan sonra, bir küp size yoldaşlık edecek. Size büyük yardımları dokunacak bu küpü belli bir noktadan sonra ateşe atmanız gerekecek. Oyun boyunca tek dostunuz olan bu küpü ateşe attıktan sonra Glados sizi suçlu hissettirecek bir yorum yapacak. Dikkat ederseniz yoldaşınızın kalp şeklindeki sembol olan kısmı, size bakan bir göz gibi.

3-God Of War

Oyunda birçok yerde kan dökülüyor, yalnız bu kan dökme meşrulaştırılmış. Ancak bir bölümde bir sonraki adıma geçebilmek için Kratos kötü adamları değil, kafesteki sıradan askerleri canlı canlı yakmak zorunda kalıyor. Askerlerin bağırışları sizi kötü hissettirecek.

4-Shadow of The Colossus

Collossus isimli canavarları öldürdüğünüz bu oyunda, bir av sahnesinde canavarların bağrışları içinizi ürpertecek. Ayrıca bölümlerden birinde, ölümden kurtulmak için sadık atınız Agro’yu feda etmeniz ve uçurumdan düşmesine seyirci kalmanız gerek. Nasıl hissediyorsunuz?

5-Spec Ops:The Line

Oyunda sanki her şey sizi kötü hissettirmek için tasarlanmış. White Phosphorous sahnesinde bir grup düşmanı aşmanız gerek. Bunu yaptıktan sonra cephaneniz bitiyor ve yalnızca kimyasal silahınız kalıyor. Bunu kullandıktan sonra, onlarca çocuk ve kadını yakarak öldürdüğünüzü görüyorsunuz.

6-Hitman: Absolution

Ajan 47’nin Diana isimli kadını banyo sahnesinde öldürmek zorunda kalması, birçok kişiyi suçlu hissettirmiş. Ölürken kanlar içinde yere düşmesi gerçekten izlemesi kolay olmayan bir sahne. Peki ya sizi nasıl hissettirdi?

7-The Walking Dead: Michonne

Bu oyunda hayatta kalmak için birçok zor karar almak mecburi. Michonne olarak bir bölümde, midesinden vurulan bir çocuğu kafasından bıçaklamak zorundasınız. Bu sizi nasıl hissettiriyor?

8-Dark Souls

Eğer filmlerde bir köpeğin öldüğü sahnede ağlayanlardansanız, Dark Soul oynamak sizi berbat hissettirecek. Great Grey Wolf Sif ile savaşmak ve öldürmek zorundasınız. Üzücü olan kısmı ise Sif’in sadece eski sahibinin mezarını ve kılıcını korumaya çalışması.

9-Sleeping Dogs

Sleeping Dogs’da bir bölümde kız arkadaşınızın sizi aldattığından şüphe ediyor ve onu takip ediyorsunuz. Bu durumu doğruladıktan sonra 2 seçenek sizi bekiyor; ya onu terk edecek ve ardınıza bakmayacaksınız veya kaçırıp öldüreceksiniz. Eğer öldürdüyseniz birazcık da olsa suçlu hissetmişsinizdir. Nihayetinde çekip gidebilirdiniz.