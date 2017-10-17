Artan 'hack' skandalları akıllı telefon kullanıcılarının özel fotoğraflarının güvende olmadığı düşünmesine neden oluyor. Fakat iki genç girişimcinin oluşturduğu Nude uygulaması, özel fotoğraflarınızın yapay zeka ile korunmasını sağlıyor.

Akıllı telefon kameralarının alıp başını gitmesi ve paylaşma alışkanlıklarımızın zirveye ulaşması ile ‘nude’ dediğimiz özel fotoğrafların varlığı giderek arttı. Biraz fazla romantik görüşmeler gerçekleştiren çoğu kişinin galerisinde özel fotoğraflar bulunabilir. Ne yazık ki işletim sistemleri kişilerin mahrem fotoğrafları olabileceğini çok düşünmüyor ve kişisel fotoğraflar da dağ, taş fotoğrafları ile aynı muameleyi görüyor.

Özel fotoğraflar ile ilgili bir boşluk olduğunu düşünen Jessica Chiu ve Y.C. Chen, Nude uygulamasını geliştirerek kişisel fotoğraflarını saklamak isteyen kişilere özel bir fotoğraf kasası oluşturma imkanı sağlıyor. Elbette bu kasanın anahtarı yalnızca sizde bulunacak.

Nude uygulaması ilk olarak iOS işletim sisteminde CoreML, Android işletim sisteminde ise Tensorflow makine öğrenme sistemini kullanarak çıplaklık içerek fotoğrafları herhangi bir sunucuya bağlanmadan algılayarak uygulamanın şifreli ‘kasasına’ kopyalar. Ardından fotoğrafların uygulamaya yedeklendiğine dair bir bildirim gönderen uygulama, cihazda bulunan ‘özel’ fotoğrafları temizler. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız iCloud’da bulunan fotoğrafları da temizleyebilirsiniz.

Nude uygulamasının en güzel yanı, şifrelenmiş bir galerinin aksine yapay zeka ile fotoğrafları otomatik olarak kopyalıyor ve galeriyi temizliyor olması. Ayrıca uygulamayı kullanırken içiniz tamamen rahat olabilir, zira makine öğrenme sistemi sayesinde fotoğraflarınız cihazınızdan asla herhangi bir sunucuya kopyalanmıyor. Bu sayede siber korsanların özel görüntülerinize ulaşması çok daha zorlaşıyor.

iOS cihazınıza Nude uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Android sürümü maalesef henüz yayınlanmış değil, fakat yayınlandığında hemen haberdar olmak için buraya tıklayıp e-posta adresinizi kaydedebilirsiniz.