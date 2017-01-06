Panasonic, Konuşan Robot Projektörünü CES 2017'de Sergiledi!

Las Vegas'ta düzenlenen organizasyon, birbirinden ilginç gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Japon dev Panasonic, ilginç bir ürün tanıtımında bulunarak, yüzlerde tebessüm ettirdi.

Hiç konuşabilen bir projektöre ihtiyaç duydunuz mu? Cevap elbette hayır. Biz de, böyle bir şeye en ufak bir ihtiyaç duymamıştık. Teknoloji çağında, her ne kadar gereksiz olursa olsun, birbirinden çarpıcı ögeler geliştiriliyor. Panasonic, şirin mi şirin, konuşan robot projektörünü CES 2017'de tanıttı.

Panasonic robota henüz bir isim vermedi veya verdiyse de bu ismi kimseyle paylaşmadı. Sempatik konuşan robot projektör (ilk defa böyle bir sıfat tamlaması yapıyoruz), akıllı cihaz, Amazon Echo ve Google Home gibi yapılarla uyumlu ve evinizin, hoparlörlerinizi yerleştirdiğiniz noktalarından size seslenebiliyor.

Panasonic'in robotunun çocuksu ve sevimli bir sesi var. Zaten aksini beklemek mantıksız olurdu. Robot, masaüstünüzde gezinirken YouTube veya Netflix gibi kaynaklardan gelen videoları duvar veya benzer bir yüzeye yansıtabiliyor.

Panasonic, bu robotun ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda bir bilgi paylaşmadı. Belki de bu bir gövde gösterisi, emin olamıyoruz. Yine de Star Wars Force Awakens'taki BB8'e benzer bir sevimliliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.