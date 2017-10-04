Patates, Et ve Tahıl Diyeti Yapan Bir Çocuk Kör Oldu!

Zayıflamak ya da form tutmak uğruna yapılan onlarca fedakarlık var. Ancak bazıları, sağlığınızı geri dönüşü olmayan bir şekilde bozabilir. Tıpkı sadece patates, et ve tahıllarla beslenen bu gencin yaşadığı gibi. Çare: Sebze.

Havuçların gözlerimizin daha iyi görmelerini sağladığına dair bir efsane vardır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmasa da havuç ya da diğer besleyici sebzelerden kaçınmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Kanada’da yaşayan ve adı açıklanmayan 11 yaşındaki bir çocuk, görme yetisini büyük oranda kaybettiği şikayetiyle doktora götürüldü. İlk tespitlerde görme kaybının A vitamini eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Toronto Çocuk Hastalıkları Hastanesi doktorları, çocuğun en fazla 30 santimetre ötesini görebildiğini söylediler. Kuru gözler, gece körlüğü, ışığa duyarlılık ve gün geçtikçe artan görme kaybı şikayetlerden diğerleriydi.

Son derece zorlu bir diyetle beslenen çocuğun, gıda alerjisine de maruz kaldığı anlaşıldı. Rarorunda, “Patates, domuz eti, kuzu eti, elma, salatalık ve tahıl gevreğinden oluşan kısıtlı besin diyeti” söylemi dikkat çekiyor. Çünkü bu gıdalardan hiçbiri A vitamini içermiyorlar. A vitaminin gözlerimizdeki fotoreseptör hücreleri tarafından, ışığı algılamak için kullanıldığı biliniyor.

Çocuğun gözlerindeki kornealar son derece kuru ve köpüklü bir yapıya büründüklerinden, “bilot lekeleri” denilen bir semptom meydana gelmiş durumda. Bir insan vücudu için ideal A vitamini miktarının 25.79 ila 48.71 mikrogram arasında olması gerekirken, hastada sadece 14.33 mikrogram A vitamini vardı.

Geri dönüşü yok, kalıcı görme kaybına neden olabilir:

Doktorlar, "A vitamini eksikliği, genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda seçeneklerinin sınırlı olmasıyla ortaya çıkıyor. Yetersiz kaynak sıkıntısının yaşandığı bölgelerde buna benzer vakalar yaşanıyor.” açıklamasında bulundular.

Çocuk hastanın 6 haftalık tedavisi sonucunda görme kapasitesi artarken ekip, düzenli olarak A vitamini vermeye devam etti. Sonraki tedavi seanslarında çocuğun gözlerindeki biot lekelerinden de eser kalmadı. Ancak yasal olarak körlük sınırında olduğundan, yaşam standartlarının hala iyileşmediğini söyleyebiliriz.

D vitamini, A vitamini eksikliği ile ilişkili olarak görme kaybı oluşabilir ve geri dönüşü vardır. Ancak bu örnek teşkil eden çocuk hastadaki semptomlar ilerlediğinden tam anlamıyla iyileşme sağlamak imkansız.

Biz tıbbi danışman ya da doktor değiliz ama bir çocuğunuz varsa, beslenme düzenini kontrol altına alıp hayatını karartmamak sizin elinizde. Tıpkı gözler gibi vücudumuzun diğer organları da farklı vitaminlere ihtiyaç duyarlar ve eksiklik hissettiklerinde çok farklı ve hayati sorunlar yaşatırlar.