Paul Walker'ın Ölümü İçin Porsche'ye Açılan Dava Sonuçlandı!

2013 yılında aşırı hız yüzünden yaptığı kazada hayatını kaybeden Paul Walker'ın kızı Meadow Walker'ın Porsche'ye açtığı dava 4 yıl sonunda sonuçlandı.

Paul Walker, Hızlı ve Öfkeli serisinde canlandırdığı Brian O’Conner rolü ile dünya çapında bir üne kavuşmuş ve milyonlarca hayran kazanmıştı. Ancak hız ile gelen şöhret, hız ile son buldu; sevilen oyuncu, 2013 yılında geçirdiği trajik trafik kazası ile hayata veda etti.

Fakat Paul Walker’ın kızı Meadow Walker, babasının ölümünün ardından Porsche’yi sorumlu tutmaya başlamıştı. Ünlü otomobil üreticisini mahkemeye veren kadının iddiasına göre 605 beygir gücündeki araçta yeterli güvenlik önlemi bulunmuyordu. Ayrıca bayan Walker’a göre babası Paul Walker, kaza esnasında değil, hatalı emniyet kemeri yüzünden araçtan çıkamadığı için hayatını kaybetti.

Porsche ise Paul Walker’ın tüm risk ve tehlikeleri bilerek, gönüllü olarak 2005 model Carrera GT’yi kullandığını söyledi. Karşılıklı suçlamalar ve mahkemelerle geçen 4 yılın ardından taraflar anlaşmaya varmış gibi görünüyor.

Yargı süreci ile ilgili Amerikan yerel basınında yapılan açıklamaya göre Porsche ve Meadow Walker arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmanın detayları ve içeriği mümkün olduğunca gizlenmeye çalışılsa da tahminler taraflar arasında maddi bir anlaşmanın yapıldığı yönünde. Merak edilen ise bu anlaşmanın Paul Walker hayranları tarafından nasıl karşılanacağı.