Çin, Tüm Ülkeyi Kapsayacak Yüz Tanıma Sistemi Geliştiriyor!

Teknolojinin başkentinde, aranan suçlular için geliştirilen sistemle polisin işi artık çok daha kolay.

Dünyada 1 milyar 300 milyondan fazla nüfusuyla en kalabalık ülke olan Çin’in sokaklarında, yüz tanıma özelliği olan yaklaşık 160 milyon güvenlik kamerası bulunuyor. Güvenlik kameraları, bulut veri tabanı ve bilgi merkezleriyle veri iletişimi yaparak yüz tanıma sisteminin, talep edilen bilgiyi ülkede tüm ilgili yetkili birimlere dağıtıyor.

Yaygın olarak kameralar, banka ATM’leri, restoranlar, üniversitelerdeki kız yurtları ve umumi tuvaletlerde kullanılıyor.

Tuvaletlerde bulunmasının farklı bir sebebi daha var; Başkent Pekin'deki ünlü Cennet Tapınağı parkı içindeki tuvaletlerde yaşlıların tuvalet kağıtlarının evlerine götürdüğü tespit edilince, bunun da önüne geçmek amacıyla kameralar yerleştirilmiş

Ülkenin Şangdong, Hınan, Ciangsu, Guangdong eyaletlerinde bazı işlek caddelere, yayaların trafik kurallarına uymasını sağlamak amacıyla içerisinde kamera ve fotoğraf makinesinin bulunduğu yüz tanıma sistemi yerleştirildi. Yaklaşık 20 dakika içinde ihlal yapan yayanın kimlik numarası ve ev adresi, yaya geçidinin üzerine yerleştirilen ekrandan "trafik kurallarını ihlal etti" uyarısıyla halka teşhir edileceği de belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre ülke geneline 400 milyon kamera daha eklenmesi planlanıyor.

Bu gelişmeler aklımıza ‘Person of Interest’ dizisi gerçek mi oluyor sorusunu getirmiyor değil. Sizce ilerleyen zamanlarda suçu önceden tespit edebilen bir sistem geliştirilir mi dersiniz?