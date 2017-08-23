KONAMI tarafından geliştirilen PES 2018'de yer alacak Türk takımları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre bu sene de yüzümüz gülmeyecek.

Geçen senelerde elinde bulundurduğu oyuncu kitlesini bir bir FIFA’ya kaptıran PES, resmi olarak bünyesinde bulunacak Türk takımlarını açıkladı. KONAMI tarafından yapılan açıklamaya göre PES 2018’de Türkiye’den Fenerbahçe SK, Beşiktaş JK ve Galatasaray SK takımları yer alacak.

FIFA 2018’de tüm Süper Lig takımlarının yer alacağını duymamızın ardından PES’in bu sene de Türkiye’ye gereken önemi vermediğini görmek üzücü olmasına rağmen, en azından Türkiye’de yer alan taraftar kitlesini genel olarak elinde bulunduran 3 büyüklerin olacağını görmek hoş oldu.

PES 2018, 30 Ağustos 2017’de DEMO versiyonuyla karşımızda olacak. Bu süreçte oyunu deneyimleyebilecek ve sınırlı sayıda takımla birlikte mücadele edebileceğiz.

Tam sürüm ise 12 Eylül 2017’de PS3, PS4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Peki, sizce KONAMI’nin Türk takımlarına verdiği yetersiz desteğin sebebi ne olabilir? Tek dileğimiz, KONAMI’nin bu konuda EA’yı örnek alması.