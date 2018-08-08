Büyük Gün Geldi: PES 2019'un Demosu Yayınlandı

Son yıllarda piyasaya çıkmış olan en iyi PES oyunu olması beklenen PES 2019'un demosu yayınlandı. Şu an itibarı ile PS4 ve Xbox One oyuncuları için PSN ve Xbox Live'da yayınlanmış olan demo, önümüzdeki saatler içerisinde oyunun Steam sayfasına da gelecek.
PES 2019 Demosunda Olan Takımlar
- AC Milan
- Argentina
- AS Monaco FC
- FC Barcelona
- Colo-Colo
- C.R. Flamengo
- France
- Inter Milan
- Liverpool FC
- SE Palmeiras
- São Paulo FC
- FC Schalke 04
Camp Nou ve Veltins Arena'da maç yapabileceğimiz demoda, daha önce hiç görmediğimiz şekilde 'online' maç da yapabiliyorsunuz. Oyunu PC'de denemek istiyorsanız buraya tıklayarak sayfayı aşındırmaya başlayın. Önümüzdeki saatlerde 'Ücretsiz Dene' butonuyla karşılaşacaksınız.