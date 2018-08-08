Büyük Gün Geldi: PES 2019'un Demosu Yayınlandı

KONAMI'nin merakla beklediğimiz oyunu PES 2019, çıkışına yaklaşık 3 hafta kala demo sürümüyle karşımıza çıktı.

Son yıllarda piyasaya çıkmış olan en iyi PES oyunu olması beklenen PES 2019'un demosu yayınlandı. Şu an itibarı ile PS4 ve Xbox One oyuncuları için PSN ve Xbox Live'da yayınlanmış olan demo, önümüzdeki saatler içerisinde oyunun Steam sayfasına da gelecek.

PES 2019 Demosunda Olan Takımlar

AC Milan

Argentina

AS Monaco FC

FC Barcelona

Colo-Colo

C.R. Flamengo

France

Inter Milan

Liverpool FC

SE Palmeiras

São Paulo FC

FC Schalke 04

Camp Nou ve Veltins Arena'da maç yapabileceğimiz demoda, daha önce hiç görmediğimiz şekilde 'online' maç da yapabiliyorsunuz. Oyunu PC'de denemek istiyorsanız buraya tıklayarak sayfayı aşındırmaya başlayın. Önümüzdeki saatlerde 'Ücretsiz Dene' butonuyla karşılaşacaksınız.