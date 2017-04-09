Photoshop Ustalarının Son Kurbanı Mr. Bean Oldu!

Çocukluğumuz efsane komedi karakterlerinden Mr. Bean, sevdiğiniz film karakterlerine ve ünlülerin yüzlerine montajlandı.

Mr. Bean muhtemelen tüm zamanların en komik yüzlerinden biridir. Efsanevi aktör Rowan Atkinson tarafından canladırılan karakter konuşmakla yetinmiyor sussa bile yine de bizi güldürüyor. Kendisinin tekrar döndüğüne dair söylentiler var, ancak kesin olarak bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor. Phoshop ustaları ise bu söylentilerin üzerine Mr. Bean karakterini sevdiğimiz film kareleri ve ünlülerin yüzlerine montajlayarak sosyal medya alemini kahkaya boğdu.

Emin olun ortaya çıkan tüm sonuçlar gülme garantisiyle geliyor. Tam 40 tanesini sizin için derlerdik: