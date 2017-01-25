Yeni Mobil Oyun Pokemon Duel, Android ve iOS İçin Yayınlandı!

Mobil artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go’nun ardından Nintendo’nun Pokemon temalı yeni mobil oyunu çıkış yaptı.

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran mobil oyunların başında gelen Pokemon Go’dan sonra, Pokemon’lar yeni bir mobil oyunla karşımıza çıkıyor. Dün çıkış yapan yeni Pokemon oyununun ismi Pokemon Duel ve bu mobil oyun hem Android hem iOS platformunda ücretsiz olarak kullanıma sunulmuş durumda.

Pokemon Duel, Pokemon Go’dan farklı olarak masa oyunu gibi oynanan strateji tabanlı bir oyun. Oyuncular 6 Pokemon’dan oluşan bir takım oluşturuyorlar ve onları Pokemon’ların kozlarını paylaştığı noktalarla dolu oyun alanında hareket ettiriyorlar. Düşmanın kalesine ilk ulaşan oyuncuysa oyunu kazanıyor. Bir Pokemon, düşmanın hemen yanındaki alana geldiğinde düello başlıyor. Karakterin kullanacağı saldırıları belirlemek için veri diski döndürülüyor.

Pokemon Duel, online League Match modunda gerçek insanlara karşı oynanabilmekle birlikte, tek kişi olarak da oynanabiliyor. Oyun ne kadar çok oynanırsa, o kadar güçlü Pokemon’larla karşılaşılıyor. Ayrıca oyunda, oyuncuların veri disklerini geliştirmesini ve yaratıklarına seviye atlatmasına sağlayan bir “crafting” mekaniği bulunuyor.

Ücretsiz olan oyunda, birtakım oyun içi satın alma seçenekleri bulunuyor. Uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan cihazınıza indirebilirsiniz.