Oynadığı kumar sayesinde 42 milyon dolar kazanan kadın, parasını kumarhaneden alamadı.

Bir poker makinesinda oturduğunuzu düşünün. Bir süre oynuyorsunuz ve daha sonra bütün ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Ekranda yazan yazı ise "42 Milyon Dolar Kazandınız". Muhtemelen heyecandan havalara uçarsınız ve herkese içecek ısmarlayabilirsiniz.

Katrina Bookman, tam olarak bu senaryoda birinci elden yer aldı. Olay gerçekleştikten sonra, New York'taki Resorts World Casino'daki güvenlik, kadının kazancının teslimi için bir sonraki gün gelmesi gerektiğini söyledi.

Katrina ertesi gün geldiğinde ona söylenen tek şey, sandığı gibi evine ellerinde milyonlarca dolar ile gidemeyeceği oldu. Makinenin arızalı olduğunu ve kadının kazancının 42 milyon dolar değil de 2,25 dolar olduğu söylendi. Ayrıca bir o kadar da nazik olan kumarhane, kadına bir yemek ısmarlayabileceğini belirtti.

Katrina, ABC7 kanalına yaptığı açıklamada, "Kumarhane personeli, ekranda görülen rakamın açık bir arızadan kaynaklanarak yanlış yazdığını söyledi. Bu durum kesinlikle kabul edilemez. Kaybetme durumunda makine paramı alıyor ama ben kazandığımda paramı alamıyorum. Bu sorunu çözeceğim ve şimdiden bir avukat tuttum bile. Kumarhaneye dava açacağım." dedi.