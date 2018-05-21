İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde oldukça enteresan bir olay yaşandı. Ailesinin kayıp ilanı verdiği genç, ilanın bulunduğu Facebook sayfasında yaptığı yorumlarla polisle adeta dalga geçti.

Olay, 21 yaşındaki Leon Smith'in bir süredir ortalarda gözükmemesi sonucu ailesinin polise başvurmasıyla başladı. Polis de bir takım suçlardan kendisinin arandığını belirterek çalışmalarına hız kazandırdı.

Polis bir yandan genci ararken, bir yandan da yerel Facebook sayfalarına 'Kayıp Aranıyor' ilanı verdi. Olay burada ilginçleşmeye başladı. Kendi kayıp aranıyor sayfasının altında bir anda beliren Leon Smith, yaptığı yorumlarla polisle adeta dalga geçmeye başladı.

- Kayıp filan değilim, aranıyorum. Niyedir bilmem, ciddi bir şey herhalde.

- Çok gittiğim yerler vardır. Şu an gizliliğimi sürdürüyorum! Hahahaha!

- Gelin de işinizi yapın!

- Sıkıldım. Şimdi birazcık 'Log Out' olacağım.

Attığı bu yorumlar sonrasında bir süre sessizliğe gömülen sayfada, sonrasında polisin şüphelinin bulunduğu ve şu an nezarette olduğu mesajı yayınlandı. Kendince karizmatik bir hareket yapan ama karizmasını kısa sürede çizdiren Leon'un ne gerekçeyle arandığı ve tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi verilmedi.