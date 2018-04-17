Dünyanın en çok ziyaret edilen 'yetişkin içerik' sitelerinden olan Pornhub, gizliliğini korumak isteyen müşterileri için kripto parayla ödeme seçeneğini hizmete sunuyor.

Pornhub, bugün itibariyle bir ödeme seçeneği olarak kripto paraları kabul ediyor. Artık kullanıcılar, premium abonelikler de dahil tüm özellikler için kripto parayı kullanabilecekler. Verge coinlerini, Pornhub dışında başka yetişkin siteleri olan 'Brazzers' ve 'Nutaku' da kabul ediyor.

Verge, müşterilerinin gizliliğine epey dikkat ediyor, bu yüzden de Pornhub yöneticileri, bu şirketi bir ortak olarak gördüklerini ifade ediyor. Verge, kripto para işlemlerini kendi hesaplamaları aracılığıyla görüntüleyebilir, ancak belirli işlemlerde IP adreslerini ve konumları gizlemek için Tor gibi uygulamaları da kullanmak durumunda kalıyor.

Verge, diğer kripto şirketlerine nazaran çok daha geçici bir para birimi sistemi oldu. Örneğin, geçtiğimiz aralık ayında diğer dijital paralar yükselişte iken, Verge, coin başına yaklaşık $ 0.22 seviyesine ulaştı. Bugün bu duyuruyla birlikte, Bitcoin ve Eterum gibi daha popüler dijital paralara kıyasla hala düşük olan Verge coin, coin başına yaklaşık 10 sente kadar çıktı.

Pornhub'ın yönetim kurulu üyelerinden Corey Price, bu konuda şunları söyledi: “Göreceli olarak düşük coin değerlerimiz düşük olsa da, piyasaya girmek için yeterli hızı kazandığımızı düşünüyoruz." İlerleyen günlerde Verge coin'i, bu sayede kalkınabilir hatta eskisinden bile iyi olabilir diye tahmin ediliyor, demedi demeyin.