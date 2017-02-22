Dünyaca ünlü erotik içerik site Pornhub'a, Android telefonlarından girmeye çalışanların akıllı cihazlarına çeşit çeşit zararlı yazılımlar musallat oluyor.

Akıllı telefonlarından Pornhub'a erişmeye çalışan Android kullanıcıları, kötü niyetli yazılımları indirmek için kandırılıyorlar. Güvenlik firması ESET'in yeni araştırmasına göre siber suçlular, zararlı yazılımlarını “Pornhub uygulaması” olarak gizleyip, kullanıcıları söz konusu uygulamayı kullanmak için kandırıyor.

Sitenin yetişkinlere uygun içeriğe sahip veritabanına erişim sağlamak yerine bu programlar, kullanıcıları akıllı telefonlarının şifrelerini kullanmaları ve 100 ABD doları ödemeleri için telkinde bulunuyor. Garip uygulamada Pornhub'un resmi kodları mevcut, ancak Google'ın pornografik içeriğe olan tutumu nedeniyle uygulama Google Play Store'da mevcut değil.

Fırsatçı hacker'lar tam da bu rotayı takip ediyor. ESET raporunda uygulama "Sahte AV'lerin olduğu alanlar" olarak tanımlanıyor. ESET tarafından Android / FakeAV.E olarak tespit edilen kötü amaçlı yazılım, başka tanınmış bir markayı da kötüye kullanıyor ve yetişkinlere yönelik video sitesi Pornhub için mobil bir uygulama gibi davranarak yayılıyor.

Uygulama başlatıldığında pornografik videolar göstermek yerine, kullanıcıya önce cihazın" virüs kontrolü "yapması gerektiğini belirten bir mesaj gösteriliyor. “Tamam” simgesine tıkladıktan sonra Avast benzeri sahte AV, aldatmaca taramayı çalıştırıyor ve cihazın her köşesine sızıyor. ESET, kullanıcılarına verilerini yedeklemesini öneriyor.