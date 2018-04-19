Kripto para dünyasının en köklü girişimlerinden birisi olan Verge ile dünyanın en çok ziyaretçiye sahip internet sitelerinden birisi olan Pornhub arasındaki anlaşma resmileşmişti. Bu anlaşmanın tanıtımında ise beklenildiği üzere Pornhub’ın yıldızları yer aldı.

Kripto para dünyasında yüzlerce farklı birim var. Bu birimlerin insanlar tarafından tercih edilmeleri için yapılması gereken şey ise iyi bir tanıtım. Araştırmalara göre piyasaya sürülmek üzere yapılan kripto paralarının yalnızca %8’i borsada işlem görebiliyor. Yani başarı oranı çok düşük.

Teknoloji dünyasının kalbi Silikon Vadisi ise kripto para konusunda birbirinden farklı girişimlere ev sahipliği yapıyor. Aralarında en çok göze batan başarılı girişim ise Verge Coin. Son derece iyi planlanmış pazarlama kampanyaları, Verge’in bilinirliliğini arttırıyor. Haliyle daha fazla insan yatırım yapmaya başlıyor. İşte bu amaç doğrultusunda, dünyanın en çok tıklanan internet sitelerinden birisi olan Pornhub ile anlaşma yapan Verge, yeni bir kampanya başlattı.

Pornhub, anlaşma gereği özel üyelik ücretlerini Verge Coin ile aldığını duyurmak için yıldızlarını sokağa döktü:

Pornhub’ın yıldızları sokaklarda gördükleri insanlara bir tarafında Verge, diğer tarfında da Pornhub’ın logosunun olduğu temsili Verge Coin’leri dağıttılar ve onlara anlaşmanın neden yapıldığını açıkladılar. Elbette bu kampanya sadece sokaktaki insanlar için yapılmadı. Yayınlanan videolar sayesinde milyonlarca insanın Verge Coin’e yatırım yapması bekleniyor.

Kripto para girişimlerinin tanıtım uğruna yaptıkları pazarlama yatırımları, Silikon Vadisi’ndeki diğer şirketlere kafa tutmaya başladı. Bakalım daha neler göreceğiz.