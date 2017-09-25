Porsche 911 Motorunu Parçalarına Ayırdılar! (Video)

Otomobil tarihinin en ikonik araçlarından olan Porsche 911'in flat-six motoru meraklıları için parçalarına ayrıldı.

Otomobil meraklıları, Porsche 911’in efsane ‘flat-six’ motorunu muhakkak biliyorlardır. Tüm zamanların en beğenilen ve en çok övgü alan motorlarından biri, 9:11 Magazine ekibi tarafından parçalarına ayrıldı.

İkonik Alman canavarı Porsche 911’in kalbi olan motorun parçalarına ayrılma öyküsü, binlerce fotoğrafın birleştirilmesiyle bir video halini aldı. Yıllarca yollarda çıkardığı ses ile ‘güç’ hissini veren motorun yüksek çözünürlükte parçalanışını izlemek bile keyif veriyor.

Porsche 911 flat-six motorunu videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.