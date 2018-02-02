Porsche, Frenden Gelen Gıcırtılı Ses İçin Cevap Verdi(Video)

Porsche, araçlarının fren sızıntısından dolayı gıcırtılı bir ses çıkardığı iddialarını yalanlayarak, çıkan sesin nasıl oluştuğunu açıklayan bir video paylaştı.

Bir Porsche sahibi olsanız, aracın fren sıktığında ses çıkarması hoşunuza gider miydi? Bir süreden beri Porsche araçlarında fren sıkıldığında oluşan ince bir sesten dolayı şikayetler artıyor. Şikayetler o kadar çok artmaya başladı ki, Porsche’nin konu hakkında bir açıklama yapması gerekiyordu. Bir video ile olayın sebebini açıklayan Porsche, fren sızdığı için ses getiriyor iddialarının yalan olduğunu, bu seslerin aslında iyi bir şey olduğunu açıkladı.

Bu konuda kafasında soru işareti olan insanlar için bir video hazırlayan Porsche, fren sisteminin bilim ve mühendislik üzerine nasıl işlediğini detaylı bir şekilde gösteriyor. Frenden çıkan gıcırtının fren rotoruyla fren balatasının temas etmesinden oluşan sürtünmeden kaynaklandığını söyleyen Porsche, küçük titreşimlerden dolayı bu ince sesin çıktığını, ancak bunun asla sıkıntılı bir konu olmadığını açıkladı.

Porsche’nin açıklamasına göre frenden çıkan ses sizi rahatsız etmemeli, çünkü o Porsche’nin bir özelliği. Porsche’ye göre sürücü frene bastığında bu sesler geliyorsa, sizi koruyan fren sistemi işini doğru bir şekilde yapıyor demektir. Yani, karşınıza çıkan o ses aslında sizi koruyor. Araçlarının mükemmellik için tasarlandığını açıklayan Porsche yetkilileri, bu sesin kusursuz yaşamın bir koşulu olduğunu söylüyor.

Bu arada belirtelim, aracın fren sistemi sürekli ses çıkarmıyor, yalnızca sert frenler yapıldığı zaman ortaya çıkıyor. Peki, sizin bir Porsche’niz olsaydı(veya varsa) bu sesin çıkması sizi rahatsız eder miydi? Yorumlarınızı bekliyorum.