Sigaranın DNA’ya Verdiği Zararın Haritası Çıkarıldı

Prof. Dr. Sancar, ekibi ile birlikte sigaranın DNA’ya verdiği zararın yüksek çözünürlüklü bir haritasını çıkaran teknik geliştirdi.

Sigaranın hem DNA’ya zarar verdiği hem de akciğer kanserine sebep olduğu, bilim insanları tarafından da doğrulanan bir gerçek. Fakat Kuzey Carolina Üniversitesi’nde Prof. Dr. Sancar ve ekibi, sigaranın DNA’ya nasıl zarar verdiğini ortaya çıkaran bir çalışmaya imza attı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada sigara içmenin sağlığa ne kadar zarar verdiği konusunda bir farkındalık yaratma amacı güttüklerini söyleyen Sancar, çalışmanın DNA’daki hasarı onarması ve ilaç geliştirilmesi açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Bu tarz haritaların sigara kaynaklı kanserleri nasıl ortaya çıkardığını, bazı kişilerin kansere karşı neden daha savunmasız olduğunu ve kanserin nasıl önlenebileceği konusunda fikir sahibi olmamıza yardımcı olduğunu söyleyen Sancar, bu kanıtların, sigara içenlerin bulaştıkları bu kötü alışkanlığı bırakmasına yardımcı olmasını umut ettiğini belirtti.