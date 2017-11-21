Son Dakika: PTT, 2018 Yılında Drone’la Teslimat Yapacak!

PTT yetkilileri, Uluslararası E-Ticaret Konferansı'nda gelecekle ilgili yaptığı açıklamalarda şirketin 2018 yılından itibaren drone’la kargo teslimatı yapılacağını duyurdu.

Antalya’da gerçekleştirilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT'nin beraber düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda, PTT kanadından çok ciddi açıklamalar geldi. Buna göre PTT, 2018 yılından itibaren drone ile kargo teslimatının yapılacağını duyurdu. Türkiye’nin en köklü şirketlerinden bir tanesi olan PTT’nin adı, böylelikle bu alanda Amazon, UPS, DHL ve AliBaba gibi şirketlerle birlikte anılacak.

Drone’la teslimat yapılması fikrine sıcak bakılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise ülkemizin coğrafi yapısının bazı alanlarda kara yolu ile teslimatı zorlaştırıyor olması. Bunun dışında nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezlere bu sayede teslimatlar çok daha kolaylıkla yapılabilecek.

Özellikle son 3-4 yıldır drone’un hayatımızın merkezine geçeceğine yönelik öngörülerin de bu kararla birlikte ne kadar haklılık payına sahip olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Bu kararla birlikte postacılığı da gelişen teknolojiyle birlikte yok olan -ya da olacak- meslekler arasına yerleştirmek, sanırım pek yanlış olmayacak.