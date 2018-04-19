PUBG’ye Kasalarla Birlikte Yeni Güncelleme Geldi!

PUBG, yeni harita öncesinde yeni optimizasyon çalışmaları ve bazı yeni özellikleri oyuna ekledi.

Fortnite ile birlikte dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan PUBG’ye art arda güncellemeler geldi. Yeni güncelleme ile birlikte pek çok optimizasyon sorunu düzeltilirken, oyunda eksik olan bazı özellikler de eklendi.

Uçak İçin Rota

Birkaç gün arayla gelen güncellemeler, oyunda bazı önemli değişiklikler yaptı. Yeni güncelleme sayesinde bundan sonra uçağın geçeceği yer bir çizgi halinde görünüyor. Bu sayede atlamak istediğiniz yeri daha rahat işaretleyebileceksiniz.

Yeni Kasalar

Güncelleme ile birlikte iki yeni kasa oyuna eklendi. Haftalık kasalar arasında yer alan Equinox Kasası, yüzde 25’lik bir düşme ihtimali sunacak ve bu ihtimal karşılığında içinden çeşitli silah skinleri çıkacak.

Ayrıca 5000 BP’ye satın alınacak Target Practice kasasıyla tavanız için özel skinler açabileceksiniz.

Equinox Kasası’ndan Çıkacak Silah Skinleri:

Haftalık Rastgele Kasaların Düşme Olasılıkları

Harita Seçimi

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların en çok talep ettiği şeylerden biri olan harita seçimi, bir sonraki güncellemede oyuna eklenecek. Çok yakında hangi haritada oynamak istediğinize karar verebileceksiniz. Aslında harita seçiminin bu zamana kadar gelmemesinin bir nedeni bulunuyordu. İnsanların tek bir haritaya yüklenerek bazı haritaların eşleştirme zamanlarında bir gecikme yaşanmasından korkuluyordu. Yine de yapılan araştırmalar, bunun çok da büyük bir sorun oluşturmayacağını gösterdiği için bundan sonra harita seçimi yapılabilecek.