Qualcomm, 1.500 Kişi İşten Çıkardı

Geçtiğimiz aylarda, büyük bir satın alımın eşiğinden dönen Qualcomm, hissedarlarını memnun etmek için 1500 işçiyi işten çıkardı.

ABD merkezli bir yarı iletken üreticisi olan Qualcomm, daha önce yatırımcılara verdiği 1 milyar dolarlık tasarruf sözünü tutmak için radikal bir adım attı. Yatırımcıları daha memnun etmek için çabalayan şirket, çözümü 1.500 işçisini işten çıkarmakta buldu.

Dünya çapında yaklaşık olarak 34.000 kişiyi çalıştıran Qualcomm, California'da çeşitli bölümlerden çok sayıda işten çıkarma gerçekleştirdi. Qualcomm yaptığı açıklamada, "İlk önce personel dışı gider indirimlerini değerlendirdik, ancak uzun vadede büyüme ve başarıyı desteklemek için işgücünün azaltılması gerektiğini ve sonuçta tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacağını düşündük" ifadeleri kullanıldı.

Ocak ayında 1 milyar dolar tasarruf hedefi koyan Qualcomm, Broadcomm'un agresif bir şekilde satın alım hedefine girmişti. Bu alış veriş ABD Başkanı Donald Trump tarafından engellenmişti. Öte yandan 1.500 kişinin işten çıkarılması diğer işçilere daha fazla yük binmesi anlamına geliyor. Elbette işten çıkarılanların büyük sıkıntılar yaşaması da olası gözüküyor. Yine de Qualcomm işçilerine kıdem tazminatı önerecek.