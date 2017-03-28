Qualcomm, Exynos İşlemcilerinin Satışını Engellemeyecek!

Dün sizlerle paylaştığımız Qualcomm ve Samsung anlaşması sebebiyle Samsung’un Exynos işlemcilerini üçüncü taraflara satamaması konusu hakkında Qualcomm’dan açıklama geldi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Samsung ve Qualcomm bir anlaşma sağlayarak Samsung’un Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri piyasaya çıkmadan hiçbir üreticiye Snapdragon 835’li ürün piyasaya çıkaramaması gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Hatta bu sebeple LG, son amiral gemisi G6’da Snapdragon 821 kullanmış, Sony ise Snapdragon 835 kullanacağı Xperia XZ Premium cihazını yaz aylarında piyasaya sürecekti.

Yukarıda görebileceğiniz haberimizde ise aynı anlaşmaya göre Samsung’un da özellikle Meizu’ya sattığı Exynos işlemcilerini 2017 yılı içerisinde kendisi dışında başka hiçbir firmaya satamayacağından bahsetmiştik. Fakat Qualcomm cephesinden gelen açıklamayla işin aslı ortaya çıkmış oldu.

Gelen bildiride “Qualcomm, Samsung’un çiplerini üçüncü taraflara satmasına hiçbir şekilde engel olmadığı gibi anlaşmamız da Samsung’un bu satışları yapmasını engellememektedir. Konuyla ilgili haberler tamamen asılsızdır.” açıklamasını yaparak Exynos işlemcilerin satışının engellenmeyeceğinin altını çiziyor.

Buradan hareketle Exynos işlemcili Meizu cihazları başta olmak üzere birçok farklı üreticiden Galaxy S8 ve Galaxy S8+'a hatta Snapdragon 835'li cihazlara rakip telefonlar görebileceğimizi söyleyebiliriz. Bakalım özellikle AnTuTu'nun efendisi olan Meizu bu sene nasıl bir telefon üretecek.