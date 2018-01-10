Teknoloji firmalarının bir türlü oturtamadığı ve müşterilerinin mumla aradığı bir kavram var: Samimiyet. Huawei CEO'su Richard Yu, yılın ilk büyük fuarında yükselişine yaraşır bir şekilde samimiyeti koruyarak mükemmel bir konuşmaya imza attı.

ABD’li üreticilere karşı, Asya’yı temsilen yükselen ve Güney Koreli Samsung’u bile tehdit eden Çinli Huawei, son yıllarda yakaladığı başarılı yükselişinin üzerine her geçen gün bir şeyler katıyor.

ABD pazarında, ABD’li şirketlere karşı büyük başarılar elde eden ve ülkedeki en büyük mobil operatörlerden birisi olan AT&T ile anlaşan firma, Mate 10 Pro için CES 2018’de çok kötü bir sunum gerçekleştirdi. Huawei’nin tüketici elektroniği ürünleri bölümün CEO’su Richard Yu, Mate 10 Pro ile ABD pazarında yakalanan başarıdan söz etmek çok istedi ancak bunu yapamadı. Çünkü AT&T son anda anlaşmayı tek taraflı fesih etmiş ve Çinli şirkete darbeyi vurmuştu.

Huawei, Çin’in küresel pazardaki en büyük temsilcilerinden birisi haline gelince, ABD’nin iç siyasi baskıları, şirketlerin karar almalarını zorlaştırıyor. Bunun üzerine Çin’deki siber casusluk vakalarının Huawei aracılığıyla ABD’ye sıçrayacak olması düşüncesi, AT&T’nin gözünü korkutmuş olmalı.

Fakat tüm bunlara rağmen açılış konuşmasında umulmadık bir hareket yapan Huawei’nin patronu Yu, arkasında duran “Paylaşmak istediğim bir şey” cümlesiyle konuşmaya başladı:

Konuşmasında tereddütlü tavrından ödün vermeyen CEO, Huawei’nin cihaz anlaşması konusunda başarısızlığa uğradığını belirtti. Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olduklarının altını çizen yönetici, ABD’li tüketicilerin, dünyanın kalanına kıyasla daha çok seçeneğe sahip olamayacaklarını vurguladı.

"Herkes, ABD pazarındaki akıllı telefonların yüzde 90'dan fazlasının, operatörler tarafından satıldığını biliyor. Bu karar bizim için büyük bir kayıp ve operatörlere ve dolayısı ile tüketicilere de zararı var. Çünkü tüketicilerin iyi bir seçeneği kalmadı.”

25 yıl önce Huawei’deki kariyer başlangıcını anlatan Yu, şirketine karşı esen güvensizlik fırtınasına karşı kasırga gibi öfke yaydı: “Çin’de yaşanan endişelerden sonra Çinli operatörlerle güven tazeledik, Avrupa ve Japonya pazarlarında da şirketimize ilişkin güvenlik endişelerini ortadan kaldırdık. Dünya çapında 70 milyondan fazla insana hizmet veriyoruz. Kalitemizi kanıtladık, gizlilik ve güvenlik konusunda kendimizi ispatladık.”

Böyle büyük etkinliklerde olası hataları engellemek için yöneticiler genelde tele-prompter cihazından hazır metinleri okurlar. Fakat Yu’nun bu konuşması sırasında okunan bir metin yoktu, tamamen kendisinin kelimeleriydi ve prompter ekranları boştu.

Mate 10 Pro sunumunda başarısızlığa uğramış olabilir fakat yaptığı konuşma ile fuar tarihine geçen Yu, teknoloji sektörüne hafiften göz dağı vermeyi de ihmal etmedi.