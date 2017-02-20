Geçtiğimiz pazar İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir AVM’de çıkan ve onlarca polisin sevk edilmesine sebep olan durumun arkasında, iki kişi arasındaki ‘Recep İvedik 5’e bilet alma’ kavgası varmış.

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Recep İvedik 5, yayına girdiği 3. gününde büyük bir kavganın yaşanmasına sebep oldu. Maltepe’deki bir AVM’de meydana gelen olayda iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavganın, bilet almak için kuyrukta bulunan iki kişinin arasında çıktığı belirtiliyor.

Silahlı olması sebebiyle büyük bir paniğin de çıkmasına yol açan kavganın ardından bazı kişilerin koşarak dışarı kaçtığı söyleniyor. Bazı vatandaşlar ise olayın etkisinden kurtulmayarak ağlamaya başlamışlar.

Yapılan ihbarın ardından alışveriş merkezine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan iki kişiyi tespit etmeye çalıştılar.

Kavganın çıkışına ve sonrasında yaşanan gelişmelere ait cep telefonundan çekilen görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz (görüntülerin çözünürlüğüyle ilgili her türlü espriye açığız, ‘tost makinesiyle mi çekilmiş, jelatinini çıkarsaymış keşke’ gibi).