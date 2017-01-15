Recep İvedik 5 Filminin Fragmanı Yayınlandı

Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden Recep İvedik 5'in ilk fragmanı geldi.

Uzun yıllardır hem televizyon hem de sinema sektöründe komedi üzerine hem programlar yapan hem de çektiği filmlerle ses getiren Şahan Gökbakar'ın en sevilen filmi Recep İvedik serisinin yeni filmi Recep İvedik 5'in ilk fragamanı yayınlandı.

Yeni filmde fragmandan anlaşıldığı kadarıyla ana karakter Recep İvedik, bu kez bir olimpiyat macerasına çıkıyor ve hem yol macerasında hem de burada yaşadıklarıyla yine başarılı ve eğlenceli bir serüvene izleyicileri çıkarıyor.

16 Şubat'ta vizyona girecek olan Recep İvedik 5 filminin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: