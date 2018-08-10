ABD ile artan gerilimler sonucunda Türk Lirası tarihindeki en büyük değer kayıplarını yaşıyor. 10 Ağustos (bugün) itibariyle 6 TL’ye dayanan dolar kuru, Türkiye ekonomisini kötü etkiliyor. Dünya basını TL’nin şok değer kaybını masaya yatırmaya başladı.

Son aylarda günden güne değer kaybeden Türk Lirası, ABD ile yaşanan Pastor Branson krizinin de etkisiyle darbe üzerine darbe yedi. ABD’nin senato ve Trump liderdiği açısından söylem çelişkileri yaşadığı son haftalarda, son söz yine Trump’a ait olduğu için Türkiye’nin ekonomisi negatif yönde etkileniyor.

CNN, Türk Lirası’nın düşüş nedenlerini ABD ile yaşanan gerginliklerin sonrasında Türk yetkililerin faiz oranlarını yükseltme konusundaki endişelerine bağlıyor. Türkiye’nin Trump’ın tehditlerinden sonra misillemede bulunması, her ne kadar olumlu ilişkiler kurulmaya çalışılsa da ağır şekilde hissediliyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü ABD’ye giden Türk heyetinin yaptığı görüşmeye dikkat çeken CNN, görüşmede herhangi bir anlaşma sağlanamadığının altını çizdi.

Financial Times, durumu Avrupa Merkez Bankası’nın, özellikle 10 Ağustos Cuma günü yaşanan stresli duruma neden olduğunu söylüyor. Ayrıca yine aynı habere göre Avrupa Merkez Bankası (yani Euro kullanan bölgelerin merkez bankası) Türkiye’yi, elinde lira rezervi tutmasından dolayı baskı altında bırakıyor. Banka, konu hakkında CNN’in açıklama teklifini reddetti.

Sydney’de yer alan Ulusal Avustralya Bankası’nın stratejisti Rodrigo Catril, raporlardaki gerilimin sonuçlarına değindi. Yatırımcıların Türkiye’de artışa geçen enflasyon konusunda endişe duyduklarını dile getiren Catril; yine yatırımcıların, Türkiye Merkez Bankası’nın bağımsızlığını sorgulamaya başladıklarını söyledi.

10 Ağustos günü Türk Lirası dolar karşısında %6 değer kaybı yaşadı. 2018 başından bu yana yaşanan değer kaybı oranı %40’ı buldu.

CNN, raporlara göre Türkiye’nin 2017 ve 2018 yıllarındaki büyümesi, büyük oranda yabancı yatırımcıların inşaat alanında yatırım yapmasından kaynaklanıyor. Haberlere göre söz konusu yatırımcılar, Türkiye’nin borçlarını ödemesi konusunda aynı endişeleri hissetmeye başladılar.

Son olarak dış basındaki genel söylemin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik tercihlerini hedef aldığını belirtelim. Uzmanlar, Erdoğan’ın tercihlerinde radikal bir değişim yapmayacağı konusunda hemfikirler, dış yatırımcılar da bu uzmanların söylediklerine göre hareket ediyorlar.