Resident Evil: Vendetta Animasyon Filminden İlk Fragman!

Hem oyun hem de film serisi ile efsaneler arasındaki yerini alan Resident Evil, şimdi de animasyon filmi ile geliyor.

Pek çok Resident Evil hayranı, serinin merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil VII'nin klasik seriden oldukça farklı ögeler barındırması nedeniyle az da olsa bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

Fakat oyunun o klasik havasını, klasik karakterler ve klasik hikaye ile bir kez daha yaşamak isteyenler için Capcom yeni bir animasyon filmi üzerinde çalışmakta; Resident Evil:Vendetta. Alışık olduğumuz animasyon filmlerine nazaran daha çok bir bilgisayar oyunu imajı veren filmden ilk fragman yayınlanmış durumda.

Resident Evil 6 sonrasında ortaya çıkan bir olayı konu edinecek film, serinin klasik karakterleri Chris Redfield, Leon S. Kennedy ve Rebecca Chambers'ı da barındırmakta.

Şu an için sadece Japonya'daki vizyon tarihi bilinen film, 27 Mayıs'ta vizyonda olacak.