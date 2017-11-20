REVL, GoPro İle Kapışacak Yeni Aksiyon Kamerasını Tanıttı!

REVL 499 Dolarlık GoPro ile kapışabilecek hem optik hem de fiziksel görüntü sabitleyicili 4K aksiyon kamerasını tanıttı.

GoPro uzun süredir aksiyon kamerası pazarının en bilinen ve en tepedeki ismi. Ancak oldukça dolgun ücretli olan cihaz, her ne kadar rakipleri daha ileri teknoloji donanımlarla cihazlar üretse de, genelde piyasada her zaman öncelikli tercih olmaya devam edebiliyor. Ancak REVL'in ürettiği ve ön satış ile birlikte tanıtımını gerçekleştirdiği Arc 4K akıllı aksiyon kameralarıyla birlikte biraz olsun GoPro'nun tahtı sallanacak gibi.

Ürünün öncellikle kağıt üstünde oldukça iyi özellikler sunduğunu itiraf edebilirim. Hem optik hem de yazılım destekli görüntü sabitleyicisine sahip olan cihaz 800 mAh'lık bataryasıyla göz dolduruyor. 12 mp'lik kameraya sahip olan cihaz tek şarjla 4K 30 fps'de 50 dakika, 1080p 30 fps'de 90 dakika ve 720p'de 120 dakikalık bir çekim performansı sunuyor. Ayrıca kutu içeriğinde doğrudan iki adet batarya veriyorlar.

Ambarella A9SE işlemciye sahip cihaz; 30 veya 24 fps'de 4K, "60, 50, 30, 24 fps"de 2.7K, "60, 50, 30, 24 fps"de 1440p, "120, 90, 60, 50, 30, 24 fps"de 1080p, "240,120, 60, 50, 30, 24 fps"de ise 720p video çekebiliyor. Ayrıca cihaz 10 metreye kadar suya dayanıklı ve düşürmeye ve çarpmaya karşı dayanıklı. Yani cihaz için hiç bir ekstra kılıf almanıza gerek kalmıyor.

Yapay zeka destekli olan cihaz görüntüleri kendi kendine düzenleyebiliyor. Ayrıca mobil uygulaması ve cihazın içerisindeki Wi-Fi bağlantı sayesinde görüntüleri çekerken izleyebilir veya doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden düzenleyebilirsiniz. 499 Dolar'dan ön siparişe çıkan ürünün ülkemize de satışı var. Ancak şimdiden ön sipariş verseniz bile REVL, en yakın Aralık ayında bölgenize göre elinize ulaşacağını belirtiyor.

Ürünle ilgili daha ayrıntılı bilgilere buradaki bağlantıdan, ön sipariş vermek için ise buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Peki ürün hakkında sizin düşünceleriniz ne? GoPro'nun tahtını bir nebze olsun sallar mı?