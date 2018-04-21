Bildiğiniz gibi son yıllarda robot ve yapay zekalar üzerinde kapsamlı araştırma ve gelişme çalışmaları yapılıyor. Çalışmaları sonucunda robotların dünyayı ele geçirebileceğini düşünen bazı bilim insanları da olabiliyor. Ancak bu düşüncelerin aksine, robotların dünyamızı ele geçiremeyecek olmasının 5 gerçekçi nedeni var.

Geçmişte bir bilim kurgu konusu gibi görünen robotlar, şimdilerde hayatımızın içerisinde yer almaya başladı. Her işin iyisi ve kötüsü olduğu gibi, robotlarında bu şekilde ikiye ayrılacağı düşünülüyor. Bu bağlamda iyi olan robotlar bize hayatı kolaylaştırırken, kötü amaçlı olan robotların endüstriyel üretimde ve dünya işlerinde bizlere tehlike saçabileceği öngörülüyor. Hal böyle olunca bazı bilim insanları, robotların dünyayı ele geçirebileceğini tahmin ediyor. Ancak insanların var ettiği bu varlıkların, dünyaya sahip olamayacağı gerçeğinin 5 nedeni var. İşte dünyamızın robotlar tarafından yönetilemeyeceğini gösteren, gözden kaçırılmaması gereken 5 unsur. Gelin bu maddeleri birlikte inceleyelim.

1. Robotların insan benzeri uzuvlara sahip olmaması

Bilim insanları, robotlar üzerinde yaptıkları geliştirmeler sonucu, insan uzuvlarının çalışma şeklini robotlara uygulamaya çalışıyorlar. Bu durum mümkün gibi görünse dahi, aslına bakarsanız o kadarda kolay değil. Şimdilerde robotların bir şey tutması veya alması olanaklı olsa bile insan kadar seri ve atik olamadıkları bir gerçek.

2. Dokunma algılarının gelişmemesi

Bildiğiniz gibi dokunsal algı biz canlılara özgü bir durumdur ve herhangi canlı olmayan bir varlığın bu algıya sahip olması imkânsız görülür. Karmaşık bir manipülasyon gerektiren durumun içerisine birde sensörler girince, durum iyiden iyiye içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Bu bağlamda gelen girdileri işleyen yazılımın, dokunma sensörlerinden alınan mesajları yorumlaması ve tepki vermesi gerektiği göz önüne alınacak olursa, robotlar insan beyni kadar seri çalışamayacaktır.

3. Manipülasyon kontrolü

İnsan eli ile yapılan bu varlıklar, insana benzetilmeye çalışarak suni deri gözler eklense dahi, onları yönetmek bir insanı yönetmekten daha kolaydır. Bu noktada robotları harekete geçirmek veya durdurmak için çeşitli yöntemler tasarlanabilir.

4. İnsan ve robot etkileşimi

İnsanların birbiri ile iletişim kurmasının birçok yolu vardır. Kimi zaman konuşarak, kişi zaman dokunarak kimi zaman ise sadece bakışarak anlaşan insanların birbirleri ile etkileşimde bulunmasının daha kolay olduğu düşünülür. Ancak robotlara bakacak olursak böyle bir durumun olması çok da mümkün görünmüyor. Robotlar üzerinde konuşma ve nesne tanıma kavramları üzerinde yol kat edilmiş olsa da, günümüzün sistemleri yüksek bir performans derecesi gerektirdiğinden sadece kontrollü olarak kullanılabilir.

5. İnsan aklı

Aslına bakarsanız, dünyayı robotların ele geçiremeyecek olmasının en gerçekçi ve önemli nedeni insan aklıdır. Robotları geliştiren insanlar, tehlikenin boyutunu öngördüklerinde duruma bir dur diyebilir ve her şeyi sonlandırabilir.

Tüm bunlar bir kenara dursun insanların yararı için üretilen robot çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. 2022 yılında kullanılması beklenen yaşlı bakım robotlarının; insan ve robot etkileşimi içerebilmesi, atık taşıyabilmesi, insanlara rehberlik yapması ve benzeri görevleri üstlenmesi planlanıyor. Bu bağlamda kontrollü olarak geliştirilen robotlar eminiz ki, hepimizin hayatını kolaylaştırarak bizlere yarar sağlayacaktır.