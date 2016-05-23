Rocky Serisinin 8. Filmi Creed 2’nin Çekimleri Başladı!

Sylvester Stallone’la hafızalarda yer edinen Rocky serisinin 8. filminin çekimlerine başlandığı açıklandı.

Sinema sektörünün en ünlü serileri arasında yer alan aksiyon - dövüş filmi Creed’in ikinci filminin çekimleri resmi olarak başladı. Sylvester Stallone’un yapımcılığını üstlendiği 8. Rocky filmi olacak Creed 2, Rocky serisinin temel değerlerine geri dönecek.

Film çekimlerinin başladığını resmi Instagram hesabından duyuran Stallone, 42 yaşında olan efsane film serisine eklenecek yeni filmin çalışmalarının başladığını duygusal bir mesajla duyurdu.

Instagram’da setten bir video paylaşan Stallone, 42 yıl önce başlayan serinin sanki daha dün başlamış gibi olduğunu açıkladı. “Burada olmak çok heyecan verici. Creed 2 filmi için hazırım. Çok heyecanlı bir gün. Oyuncular ve prodüksiyon ekibi filmin başlamasını uzun zamandır beklemişti” diyen Stallone, çekimlerin başlamasından heyecan duyduklarını belirtti.

1976’da ilk Rocky filmiyle başlayan efsane seri, bundan tam 42 yıl sonra 8. filmi için hazırlıklara başladı. Steven Caple Jr. tarafından yönetilen filmin başrolünde Adonis Creed’i canlandıracak Michael B. Jordan yer alacak.

21 Kasım 2018’de vizyona girecek film, yapılan açıklamaya göre ilk Rocky filmlerinin temellerine dönecek.