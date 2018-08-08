Türkiye Uzay Ajansı'nın Rusya ve Çin'le İşbirliği Öneriliyor

Türkiye Uzay Ajansı çalışmaları devam ederken Rus uzman, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile işbirliği yapmasını önerdi. Uzmana göre, bu işbirliği 3 ülkeyi de uzay sektöründe ileri taşıyacak.

Uzay çalışmalarının tüm dünyada hız kazanmasıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulacağı haberini verdi. Yakın zamanda açılacak Uzay Ajansı'yla birlikte Türkiye’nin hangi ülkelerle işbirliği yapacağı konusu da gündeme gelmiş oldu.

Rusya Uzay Bilimleri Akademisi üyesi Andrey İonin, Sputnik’e verdiği röportajda Türkiye’nin kimlerle işbirliği yapmasının verimli olacağına gerektiğine değindi. İonin, Türkiye’nin Rusya ve Çin ile işbirliği yapmasının hem devlet ilişkileri hem de uzay projelerini ileriye götüreceğini söyledi.

Böyle bir ajansın kurulmasının ülke statüsünü güçlendireceğini ve bağımsız bir politika sağlayacağına inanan İonin’e göre, “Ajansın kurulması hem vatanseverlik, hem de ülkenin çıkarlarının, bağımsızlığının, AB ve ABD ile ilişkilerin korunmasının bir yolu” diye belirtti.

Türkiye’nin Çin, Hindistan ve Rusya ile işbirliği yapmasını isteyen Ionin’e göre, uluslararası iş birliği yapmak Rusya’nın uzay sektörünün gelişmesinin tek yolu. Buna bağlı olarak çok sayıda kapsamlı altyapı projeleri ve yeni füzelerin inşası gerektiğini belirten Ionin, bu noktada Türkiye'yi gerçek bir müttefik olarak görüyor.