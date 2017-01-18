Ruslar, İlk ‘Kıtalararası Balistik Füze’ Fırlatımını Başarıyla Gerçekleştirdi!

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füze Topol-M’nin Kamchtka Yarımadası üzerinden başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Kıtalararası balistik füzeler, artık neredeyse dünyanın tüm ülekelerine yayılmış durumda. Bu alanda geride kalmak istemeyen Rusya da ilk kıtalararası balistik füzesi Topol-M’in fırlatımını gerçekleştirdi. Aşağıda izleyeceğiniz video üzerinden füzenin kalkışı esnasında neler olduğunu göreceksiniz -yalnız bu video yakın zamanda yapılan atışa ait değil, işleyişini görmeniz açısından eklendi-. Önce çukura yerleştirilen kapı açılıyor, ardında yoğun bulutlar ve alevler içerisinde füzenin kalkışı gerçekleşiyor.

17 Ocak tarihinde Rus Savunma Bakanlığı’nın web sitesinden yayınlanan bildiride, ‘balistik füzenin fırlatılmasının amacı, bu tür bir uçuşun teknik performansını ve istikrarını teyit etmekti’ denildi. Füzenin fırlatılışıyla ilgili de bilgi veren Bakanlık, varsayımsal bir hedefin yüksek hassasiyetle vurulduğunu belirtti.

RT-2PM2 ya da SS-27 "Orak B" olarak da bilinen Rus Topol-M kıtalararası balistik füze, Rusya tarafından harekete geçirilen en yeni füze türlerinden biridir. Menzili en fazla 11.000 kilometre civarında olan füze, MIRV (bağımsız olarak hedeflenen birden fazla araç) savaş başlığıyla da uyumlu olarak çalışıyor. 22.7 metre uzunluğunda olan füzenin birinci bölgesinin çapı ise 1.9 metre. Moskova Termal Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan füze, Votkinsk Makine Üretim Tesisi’nde inşa edilmiştir.

Aşağıda ise ‘Rusya 3. Dünya Savaşına mı Hazırlanıyor?’ hazırladığımız videomuzu izleyebilirsiniz.