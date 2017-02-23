Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde oluşturulan yeni bir sayfada yalan olduğu düşünülen haberler açıklama olmaksızın duyuruluyor.

Son dönemlerde Rusya ile ilgili ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere siber saldırı düzenleyerek Donald Trump'ın başkan seçildiği yönündeki iddialar üzerine haberlere "yalan" damgası basacağı bir internet sitesi hazırlama peşindeydi.

Rusya'nın yalan haberleri damgalayarak medyaya ve kamuoyuna duyurduğu internet sayfası, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde oluşturuldu Açılır açılmaz 5 haberin "yalan haber" damgası yemesiyle birlikte birçok popüler medya kuruluşunun haberlerine yönelik Rusya'nın tavrını belirteceği bu sayfada haberlerin neden sahte olduğu ile ilgili detaylı bir açıklamaya yer verilmiyor.

Şu ana kadar yalanlanan yayın kuruluşları arasında The New York Times, Bloomberg ve NBC News gibi dev isimler yer alıyor. Bu yayın kuruluşlarının ABD merkezli yayın yapması da gözlerden kaçacak bir detay değil.