İşte Rusya'nın Nükleer Patlamalara Dayanıklı Askeri Zırhı!

Dünyanın en büyük askeri güçlerinden birine sahip olan Rusya, askerini yeni nesil bir savaşa hazırlamak için nükleer patlamalara dayanıklı bir zırh geliştiriyor.

Hepimiz biliyoruz ki bir sonraki dünya savaşı, şu ana kadar hiç görülmemiş bir seviyede askeri ekipmanlar içerecek. Bunlardan biri de Rusya’nın yeni özel savaş zırhı Ratnik 3. Rusya merkezli askeri ve sivil üstün teknoloji ekipmanlar üreten Rostechnologii şirketi tarafından geliştirilen bu yüksek teknoloji askeri zırh, söylenenlere göre nükleer patlamalara dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiş.

Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde Askeri Savaş Zırhları ve Yaşam Destek Sistemleri Baş Tasarımcısı Hassas Makine Mühendisi Oleg Faustov yaptığı açıklamada Ratnik 3 zırhının içerdiği yüksek teknoloji sayesinde nükleer patlamaların oluşturduğu radyasyon ve elektromanyetik dalgalara dayanıklı olduğunu söyledi.

Su altında da kullanılabilen zırh, özel bir başlığa sahip ve bu başlık Google Glass benzeri bir dijital ekran olarak da kullanılabiliyor. Geliştiriciler, zırhın askerlerin gücünü ve dayanıklılığını arttıracağını belirtiyor. Rus haber ajansı Tass, zırhın 2022 yılında seri üretime geçebileceğini ve o zamana kadar ağırlığının %30 azaltılacağını belirtti.

Özel askeri zırhlar üretmek için çalışmalarda bulunan tek ülke Rusya değil elbette. Birleşik Devletler de adını Marvel’ın dahi milyarder süper kahramanından alan Iron Man isimli özel bir askeri zırh üzerinde çalışıyor. Tüm ülkeler yeni nesil silah teknolojileri geliştirmek için birbirleri ile yarışıyorlar. Umarız hiç bir zaman bunları kullanmaya gerek duymazlar.